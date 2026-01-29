Belleville Three: Techno-Pioniere treten bei Halbzeitshow der Detroit Pistons auf

Anlässlich des Black History Month plant das US-amerikanische Basketballteam Detroit Pistons eine Halbzeitshow mit den Belleville Three. Damit soll der weltweite Einfluss des legendären Techno-Trios aus Juan Atkins, Derrick May und Kevin Saunderson auf die Musikindustrie honoriert werden. Die Halbzeitshow findet beim kommenden Heimspiel gegen das NBA-Team Brooklyn Jets statt. Neben dem Auftritt veröffentlichen die Pistons außerdem eine limitierte Merchandise-Kollektion, die Basketball, Musik und Mode verbinden soll. Ziel sei es, Detroits kreative Community authentisch zu repräsentieren, so die Marketingdirektorin.

Mit ihrem futuristischen Sound legten die Belleville Three ab 1980 den Grundstein für Detroit Techno und beeinflussten die elektronische Musik weltweit nachhaltig. Zuletzt machte Derrick May allerdings mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam. Ab 2020 gaben mehrere Frauen an, von ihm sexuell belästigt und missbraucht worden zu sein. Außerdem werden ihm körperliche und verbale Gewalt vorgeworfen.

Die Detroit Pistons sind eine traditionsreiche NBA-Franchise. Bis 2025 spielte unter anderem der Deutsche Dennis Schröder für das Team. Aktuell belegen die Pistons in der Eastern Conference den ersten Platz und haben gute Chancen auf das Erreichen der Playoffs.