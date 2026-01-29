Mitglied jetzt!
Belleville Three: Techno-Pioniere treten bei Halbzeitshow der Detroit Pistons auf

Michael Sarvi

Anlässlich des Black History Month plant das US-amerikanische Basketballteam Detroit Pistons eine Halbzeitshow mit den Belleville Three. Damit soll der weltweite Einfluss des legendären Techno-Trios aus Juan Atkins, Derrick May und Kevin Saunderson auf die Musikindustrie honoriert werden. Die Halbzeitshow findet beim kommenden Heimspiel gegen das NBA-Team Brooklyn Jets statt. Neben dem Auftritt veröffentlichen die Pistons außerdem eine limitierte Merchandise-Kollektion, die Basketball, Musik und Mode verbinden soll. Ziel sei es, Detroits kreative Community authentisch zu repräsentieren, so die Marketingdirektorin.

Mit ihrem futuristischen Sound legten die Belleville Three ab 1980 den Grundstein für Detroit Techno und beeinflussten die elektronische Musik weltweit nachhaltig. Zuletzt machte Derrick May allerdings mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam. Ab 2020 gaben mehrere Frauen an, von ihm sexuell belästigt und missbraucht worden zu sein. Außerdem werden ihm körperliche und verbale Gewalt vorgeworfen.

Die Detroit Pistons sind eine traditionsreiche NBA-Franchise. Bis 2025 spielte unter anderem der Deutsche Dennis Schröder für das Team. Aktuell belegen die Pistons in der Eastern Conference den ersten Platz und haben gute Chancen auf das Erreichen der Playoffs.

Die Belleville Three (Foto: Facebook/ Belleville Three)

Ein Rave unter der Tangentenbrücke über der Donau in Wien (Foto: Vienna Club Commission)

„Free Spaces”: Wien setzt Open-Air-Raves auch 2026 fort

News Jakob Senger -
2025 konnten sich Kollektive für legale Raves auf der Wiener Donauinsel bewerben – nun finanziert die Stadt das Party-Projekt auch in diesem Jahr.
Firmensitz von Native Instruments in Berlin (Foto: Presse)

Native Instruments: Vorläufiges Insolvenzverfahren beantragt

News Jakob Senger -
Native Instruments steht unter vorläufiger Insolvenzverwaltung. Der Betrieb läuft weiter – doch die Zukunft ist offen.

Universität der Künste Berlin: Petition gegen Ende von Sound-Studies-Studiengang

News Paul Sauerbruch -
Mit der geplanten Einstellung mehrerer Masterprogramme verliert Berlin seinen einzigen Studiengang für Sound Studies und Sonic Arts.
Sly Dunbar 2015 in Rudolstadt (Foto: Schorle/Wikipedia)

Sly Dunbar: Prägender Reggae-Drummer verstorben

News Jakob Senger -
Mit dem Duo Sly & Robbie drückte Sly Dunbar dem Sound von Reggae, Dub und Dancehall seinen Stempel auf – und damit elektronischer Musik.

Time Warp: Deutschland-Termin im Herbst entfällt künftig

News Michael Sarvi -
Die Entscheidung sei Teil eines natürlichen Prozesses, um die Energie der Marke an einem Zeitpunkt im Jahr zu bündeln.
Veranstaltungsgrafik von Queerpool (Foto: Instagram/queer.pool)

Queerpool: Hamburger Partyreihe ruft zu Spenden auf

News Paul Sauerbruch -
Mit dem Geld soll der Fortbestand der queeren und sexpositiven Veranstaltungsreihe im Südpol gesichert werden.
Skee Mask

Skee Mask: Breakbeat-Producer veröffentlicht Sample Pack

News Paul Sauerbruch -
Skee Mask gibt Fans die Möglichkeit, mit dem Klangmaterial zu arbeiten, das ihm seinen einzigartigen Status verliehen hat.

Axxon N.: Leipziger Club stellt Betrieb zum Monatsende ein

News Alexis Waltz -
Das Axxon N. hatte versucht, sich vom IfZ-Erbe freizumachen und jungen Kollektiven eine Plattform zu bieten. Nun ist nach zehn Monaten Schluss.

