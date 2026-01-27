Mitglied jetzt!
Sly Dunbar: Prägender Reggae-Drummer verstorben

Jakob Senger

Der einflussreiche jamaikanische Reggae- und Dancehall-Schlagzeuger Sly Dunbar ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Frau gegenüber einer jamaikanischen Zeitung. Die genauen Umstände seines Todes sind nicht bekannt. Allerdings laborierte Dunbar, der als Hälfte des Musikerduos Sly & Robbie bekannt wurde, schon seit Längerem an einer schweren Krankheit.

Lowell „Sly” Dunbar wurde am 10. Mai 1952 in Kingston auf Jamaika geboren. Im Alter von 13 Jahren konnte er seine Mutter davon überzeugen, die Schule verlassen und sich der Musik widmen zu dürfen. Seine frühen musikalischen Einflüsse waren Otis Redding, Sly & the Family Stone und insbesondere Lloyd Knibb, Drummer der jamaikanischen Ska-Band Skatalites. 1973 trafen sich Dunbar und der Bassist Robbie Shakespeare erstmals. „Die erste gemeinsame Session war magisch. Wir haben sofort einen Groove gefunden”, so Dunbar. Gemeinsam spielten sie als Rhythm Twins in den Siebzigern mit den Revolutionaries, Peter Tosh, Dennis Brown und Barrington Levy. Dabei entwickelten die beiden ihren Rockers-Rhythm, eine energetische, von damaliger Disco-Musik inspirierte Abwandlung des zu dieser Zeit populären One-Drop-Rhythms.

In den späten Siebzigern spielte dieser rhythmische Ansatz eine tragende Rolle: Sly & Robbie übernahmen die Rhythm Section der Band Black Uhuru. Gemeinsam produzierten sie mehrere Alben, darunter auch Anthem, das 1985 mit dem Grammy als bestes Reggae-Album ausgezeichnet wurde. Dieser Erfolg führte zu größeren, genreübergreifenden Engagements auf Grace Jones‘ Soul-Dub-Fusion Nightclubbing oder auf Bob Dylans ungewöhnlich bandorientiertem, groovebewusstem Infidels

Während der Achtziger begann Dunbar, mit analogen Drum-Machines zu experimentieren. „Ich will einfach nur Beats machen. Aber ich bin der Einzige, der programmiert”, sagte er dazu. Während die meisten seiner zeitgenössischen jamaikanischen Schlagzeug-Mitstreiter:innen den Einsatz elektronischer Musik scheuten, wurde sie für Sly & Robbie bald ein integraler Teil der Produktion und markierte den Übergang von Reggae zu Dancehall. Ihr „Bam Bam Riddim”, der aus einem einfachen Gitarren-Loop und Banghra-inspirierten, programmierten Drums besteht, wurde zur Grundlage vieler Dancehall-Klassiker. Für die 1999 erschienene LP Friends haben Sly & Robbie ihren zweiten Grammy erhalten.

Sly Dunbar an den Drums (Foto: Tim Duncan/Wikipedia)
Sly Dunbar an den Drums (Foto: Tim Duncan/Wikipedia)

Sly Dunbar hat weniger einzelne Sounds geprägt als eine Art rhythmisches Grundgerüst: seine reduzierten, präzisen Patterns mit Loop-Charakter und basszentrierter Energie bilden eine Groove-Philosophie, die sich – über Reggae und Dub hinaus – in der Art fortschreibt, wie heutige elektronische Musik Rhythmus, Wiederholung und Bass einsetzt. Gemeinsam mit Robbie Shakespeare, der bereits 2021 verstarb, stand er für den Einfluss von Dub und Reggae auf westliche Popmusik und die Professionalisierung schwarzer Studiomusik aus Jamaika.

Sly Dunbar 2015 in Rudolstadt (Foto: Schorle/Wikipedia)

Veranstaltungsgrafik von Queerpool (Foto: Instagram/queer.pool)

Queerpool: Hamburger Partyreihe ruft zu Spenden auf

News Paul Sauerbruch -
Mit dem Geld soll der Fortbestand der queeren und sexpositiven Veranstaltungsreihe im Südpol gesichert werden.
Skee Mask

Skee Mask: Breakbeat-Producer veröffentlicht Sample Pack

News Paul Sauerbruch -
Skee Mask gibt Fans die Möglichkeit, mit dem Klangmaterial zu arbeiten, das ihm seinen einzigartigen Status verliehen hat.

Axxon N.: Leipziger Club stellt Betrieb zum Monatsende ein

News Alexis Waltz -
Das Axxon N. hatte versucht, sich vom IfZ-Erbe freizumachen und jungen Kollektiven eine Plattform zu bieten. Nun ist nach zehn Monaten Schluss.

Pitchfork: Musikmagazin führt Bezahlschranke ein

News Paul Sauerbruch -
Nach der Übernahme durch Condé Nast und der Verschmelzung mit GQ sind die Inhalte des Musikmagazins nun nicht mehr frei zugänglich.
Franziska Giffey auf der Klausurtagung der SPD am 25. Januar in Rostock (Foto: Facebook/Franziska Giffey)

Berlin: Außengastronomie soll bald länger öffnen dürfen

News Paul Sauerbruch -
Berliner Gastronom:innen leiden unter Lärmschutz und überbordender Bürokratie. Franziska Giffey will mit einem neuen Gesetz helfen.
Elninodiablo, Mitgründer von Lunchbox Candy (Foto: Instagram/Elninodiablo)

Lunchbox Candy: Queere Berliner Partyreihe wird eingestellt

News Paul Sauerbruch -
Lunchbox Candy verband discoide und Achtziger-affine Klänge mit einem Look, der sich vom schwarzen Einerlei der Berliner Nacht absetzte.
Das Perron in Rotterdam (Foto: Vincent Koster/ Google)

Perron: Rotterdamer Club schließt nach 15 Jahren

News Paul Sauerbruch -
Der Club gilt als einer der besten mittelgroßen Clubs in der Stadt. In den letzten Wochen sollen etwa DVS1 oder Freddy K. auftreten.
Guy Gerber

Guy Gerber: Mavi de Mars legt Einspruch ein

News Paul Sauerbruch -
Ein Gericht in Mallorca sah als erwiesen an, dass Gerber de Mars nicht vergewaltigt hat, und gab seiner Klage auf Rufschädigung statt.

