Die Platten der Woche mit Alexander Robotnick, Maara, Martinou, dem Acid Sampler Part Two und Wax

Maara – The Chase / Ultra Villain (NAFF)

„Carbonated” hat mich damals voll aus den Socken gehauen, aber der ganze neue Kram? Da stehen plötzlich fünf Leute mit echten Instrumenten und Mikrofonen auf der Bühne – was soll das Schischi? Und dann ist nicht mal King Krule am Start. Können die nicht einfach wieder Post-Dubstep machen? Die Welt dreht sich weiter, nur du musst dich mal wieder querstellen: Die Arme demonstrativ ineinander verschränkt, und die Beine schlagen Wurzeln, dass die Leute um dich herum nicht anders können, als darüber zu stolpern. Jever Fun, count me in, aber draußen beim Späti kostet’s nur ein Drittel. Also: Meiner vierzigtägigen Mundwüste trotzen und die restliche Zeit wie dritte Torhüter absitzen.

Zum Glück tickt Maara anders. Maara erkennt man jetzt an ihrer Stimme. Maara macht da weiter, wo sie mit The Ancient Truth aufgehört hat. Dieses Mal mit Vocals. Das ist Portishead, aber sexy. Irgendwie ravey, nur gesitzpolstert. Der Dancefloor scheint schon noch in Sichtweite, aber wir haben doch alle mittlerweile gute Sonos-Boxen zuhause, also warum bei Rutschgefahr das Haus verlassen. Wir werden schließlich auch nicht jünger – den drohenden Verfall kann selbst der Pinguin-Gang nicht verhindern. Und „Maybes” ist gar nicht mal so gut gealtert. Jakob Senger