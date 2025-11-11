Mitglied jetzt!
News

„Club Commons”: Buch zum queeren Nachtleben angekündigt

Anjali‬‭ Prashar-Savoie (Foto: Trinity Centre)
Michael Sarvi
Mit Club Commons: Moving Bodies To Grow Movements In Queer Nightlife & Beyond kündigt Velocity Press ein Buch über queeres Nachtleben an. Die britische Autorin Anjali‬‭ Prashar-Savoie zeichnet damit nach, wie Partys politische Bewegungen ins Leben rufen und warum sich die Eigentumsverhältnisse ändern müssen, um queeres Nachtleben zu erhalten. 

Hierfür hat die Autorin Interviews mit Clubkultur-Akteur:innen geführt und Feldforschung betrieben. Sie zeigt unterschiedlichste Konzepte auf, um das Nachtleben neu zu denken: „abolitionistische Sicherheitsteams”, Sober Raves, Kinderbetreuung auf Partys, Kooperativen zwischen Arbeiter:innen des Nachtlebens und Free-Party-Kollektive, die öffentliche Räume zurückerobern sollen.

Anjali‬‭ Prashar-Savoie (Foto: Instagram/ Anjali‬‭ Prashar-Savoie)
Anjali‬‭ Prashar-Savoie (Foto: Instagram/ Anjali‬‭ Prashar-Savoie)

Anjali‬‭ Prashar-Savoie ist nicht nur Autorin, sondern auch DJ und Veranstalterin. So verbindet die Londonerin Erfahrungen aus dem Nachtleben mit kulturwissenschaftlichen Untersuchungen.

Club Commons: Moving Bodies To Grow Movements In Queer Nightlife & Beyond erscheint am 6. Februar 2026 im Velocity Press Verlag. Vorbestellen könnt ihr das Buch hier.

Weiterlesen

Tresor Berlin: Sechstägiges Silvester-Line-up veröffentlicht

Als Live-Acts sind u.a. Sandwell District, Psyk und Orbe dabei, als DJs Richie Hawtin, Adriana Lopez, Skee Mask, IMOGEN, Cleric, LNS oder Bailey Ibbs.  
Jakob Senger -

Features

Sober Partys: Sich auch jenseits des gemeinsamen Highs lieb haben

Feature
Techno und Konsum sind als Zwillinge auf die Welt gekommen. Mit Sober Partys wird diese Bindung aufgebrochen und ein neuer Raum geschaffen: In unserer Reportage erfahrt ihr, wie sie aussehen können.

Awareness-Expertin Killa Schütze über Drogen und Awareness: „Das wichtigste ist, nicht zu stigmatisieren”

Feature
Wie gehen Awareness-Teams mit Drogen um? Was heißt erste Hilfe im Notfall? Und wo liegen die größten Gefahren beim Drogenkonsum im Club und auf Festivals? Die Awareness-Expertin gibt im GROOVE-Interview einen Einblick in ihre Arbeit.

Abrupt Festival Brüssel: Deep Listening im Candy-Crush-Modus

Feature
Brüssel riecht nach Diesel und Diplomatie. Dazwischen passiert mit Abrupt ein Festival, das an Gott oder den Underground glauben lässt.

