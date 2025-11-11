„Club Commons”: Buch zum queeren Nachtleben angekündigt

- Advertisement -

Mit Club Commons: Moving Bodies To Grow Movements In Queer Nightlife & Beyond kündigt Velocity Press ein Buch über queeres Nachtleben an. Die britische Autorin Anjali‬‭ Prashar-Savoie zeichnet damit nach, wie Partys politische Bewegungen ins Leben rufen und warum sich die Eigentumsverhältnisse ändern müssen, um queeres Nachtleben zu erhalten.

Hierfür hat die Autorin Interviews mit Clubkultur-Akteur:innen geführt und Feldforschung betrieben. Sie zeigt unterschiedlichste Konzepte auf, um das Nachtleben neu zu denken: „abolitionistische Sicherheitsteams”, Sober Raves, Kinderbetreuung auf Partys, Kooperativen zwischen Arbeiter:innen des Nachtlebens und Free-Party-Kollektive, die öffentliche Räume zurückerobern sollen.

Anjali‬‭ Prashar-Savoie (Foto: Instagram/ Anjali‬‭ Prashar-Savoie)

Anjali‬‭ Prashar-Savoie ist nicht nur Autorin, sondern auch DJ und Veranstalterin. So verbindet die Londonerin Erfahrungen aus dem Nachtleben mit kulturwissenschaftlichen Untersuchungen.

Club Commons: Moving Bodies To Grow Movements In Queer Nightlife & Beyond erscheint am 6. Februar 2026 im Velocity Press Verlag. Vorbestellen könnt ihr das Buch hier.