Velocity Press: Buch zur Kommerzialisierung der Clubkultur angekündigt

Velocity Press kündigt Selling The Night: When Club Culture Meets Brands, Advertising and the Creative Industries von Andy Crysell an. Das Buch erforscht die Verbindungen zwischen der Clubkultur und Wirtschaft, dazu gehören unter anderem Tourismus, Glücksspiel, die Getränkeindustrie und Design.

Andy Crysell war in den Neunzigern als Journalist für Publikationen wie NME, The Face, MTV, i-D, Dazed & Confused oder Spin tätig, nachdem ihn die Acid-House-Kultur mitgerissen hatte. Er gründete die Werbeagenturen Ramp und Crowd DNA und ist als Vermarkter beim Museum of Youth Culture in London tätig.

Für dieses Buch führte Crysell mehr als 100 Interviews mit DJs, Künstler:innen, Forscher:innen und vielen anderen, um zu zeigen, wie Tanzmusik und ihre Gemeinschaften breitere soziale Bewegungen beeinflussen. Zu den Interviewpartnern gehören der Hacienda-Designer Ben Kelly, der New Yorker Disco-Pionier Nicky Siano und DJ Jamz Supernova.

Selling The Night soll am 4. April als Taschenbuch bei Velocity Press erscheinen, ist aber bereits ab März vorbestellbar.