ALI3N

ALI3N (Foto: Martijn Kuyvenhoven)

EPs

NEO (AU) – Amplified Clarity [Bomphcast Audio]

Altinbas – Spirit Moves [Token]

Holden Federico – Dust [SK_Eleven]

Uväll & Pierce – Third Eye [Human Dynamics]

Uväll, Rødhad – KINVA [WSNWG]

Heiko Laux – Haulin’ Ass [Kanzleramt]

Atma – Mathys Lenne [Hayes Collective]

Ray Kajioka – Nord Hammer [Frameworks]

MARCAL – Thought Control [Enemy]

Ocirala – My Friend Was Eaten By A Modular System EP [NIX]

Alben/Compilations

Ben Klock & Fadi Mohem – Layer One [Layer Records]

Ignez – Tides [Token]

Nastia Reigel – Identity [Infrastructure New York]

Arthur Baron

Arthur Baron (Foto: Spyros Droussiotis)

EPs

Substance & Vainqueur – Libration [Scion Versions]

Ottagone – Selected I [Will & Ink]

SnPLO – Seven Hundred And Fifty Loops [Pin]

Damon Wild – Downtown World [Kanzleramt]

su01 – USP007 [United Sonic Planet]

RS Tangent – Crinkle [The Trilogy Tapes]

Peverelist – Pulse Echo E.P. [Livity Sound]

Junior Loves – Redriff [5 Gate Temple]

Donato Dozzy & Sabla – Morpho [Gang Of Ducks]

Dialog – DOT 3 (feat. Benji) [Dialog DOT]

Alben/Compilations

Morganistic – Fluids Amniotic [Mote Evolver]

Sa Pa – Ambeesh [Short Span]

DJ Trystero – Cantor’s Paradise [FELT]

Azo

Azo (Foto: Alexia Chaudoir)

EPs

Break & SOLAH – Raise Your Hands [Critical Music]

Secretsundaze – Flashlight EP [Echocentric Records]

Club Calimari – Can You Feel It

Confidential Recipe & Dagga – Say It [Sound As Records]

Raredub – Baby Baby Baby… [Steel City Dance Discs]

Kalani – Tranquil Stirs [R.A.N.D. Muzik Recordings]

Janeret – Mantrax EP [Orizon]

B FROM E – Blue Lava EP [Houseum]

IsGwan – What’s A Girl To Do (Extended Instrumental) [Locked On]

Unknown Artists – Feeling U, Feeling Me EP [Fokuz Recordings]

Alben/Compilations

DJ BABATR – Root Echoes [Hakuna Kulala]

DJ SWISHA – First Hand Smoke [self released]

Sammy Virji – Same Day Cleaning [Capitol]

Fedele

Fedele (Foto: Tommy Napolitano)

EPs

Frankey & Sandrino – Please (Echonomist Remix) [Rekids]

Tiga & Zyntherius – Sunglasses At Night (Raxon Extended Remix) [Armada]

Robag Wruhme – Starsow Total [Kompakt]

Jonathan Kaspar – Yah [Cocoon Recordings]

Skream & Fletch – Lost Without You (Extended Mix) [Circoloco]

Underworld – Dark & Long [Smith Hyde Productions]

11Schnull & Newinfluenzer – Ich Und Meine Ubahn (Matias Aguayo Subway Mix) [Turbo Recordings]

Kevin Knapp – I Didn’t Know [Desert Hearts Black]

Matteea – May I [Obscura Music]

Luca Lozano & Mr. Ho – Tin Can Hustler [Phantasy Sound]

Alben/Compilations

Fedele – Depth Of Being [Obscura Music]

Justice – Hyperdrama [Ed Banger]

Paul Kalkbrenner – The Essence [B1 Recordings]

Kikelomo

Kikelomo (Foto: David Nana Opoku Ansah)

EPs

La La – she can [ATW]

Iceberg – Fresh Ink [Squid Recordings]

Ketiov – The Art of Structure [On Loop]

Oldboy & Osmosis Jones – Str8 From The Sampler Volume 3 [Untitled Distribution]

JSPORT – No Turning Back [Self Released]

Jubilee – Main Character EP [Numbers.]

Beatrice M. – Midnight Swim EP [Tectonic]

DJ Love – Assorted Grooves [Sound As Recordings]

Tim Reaper, Mantra, Decibella – Sage EP [FABRICLIVE]

T.NO – Combat EP [Club Djembe]

Alben/Compilations

Introspekt – Moving The Center [Self Release]

VA – CONTINENTAL DRIFT [RAIDERS]

VA – SHOUTS 2025 Summer Sampler [Rhythm Section International]

LACATYC

LACATY (Foto: Presse)

EPs

Paperkraft – Let it Whip [Big Saldo’s Chunkers]

Lovefoxy – Lord Juice [WHP]

Body Clinic – Good Things Will Come [Neptune Discs]

DJ Sommer – Make Me Groove [RAW SOUL]

Tre Turner – Scottish Piano [Belters 4U]

Girls Don’t Sync – Come Get Dis [Fourmation]

DART & NewTone – Feel The Pressure [Rapid Trax]

Dj Paradiso – Feels Like Heaven [TRANCE ATLANTYK]

Paul Rayner & Paul Sirrell – Feel Me (Don’t Stop) [Crime Scene Chemistry]

Tino – Tinto! [Global Swing]

Alben/Compilations

HARD33 – STIPP & Alec Dienaar [Hardline]

Flower Storm – Seh [Flower Storm]