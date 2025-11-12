Mitglied jetzt!
Die GROOVE DJ-Charts ALI3N, Arthur Baron, Azo, Fedele, Kikelomo und LACATYC

Katharina Pittack

Groove DJ-Charts Neu 2023

ALI3N

ALI3N (Foto: Martijn Kuyvenhoven)

EPs

NEO (AU) – Amplified Clarity [Bomphcast Audio]
Altinbas – Spirit Moves [Token]
Holden Federico – Dust [SK_Eleven]
Uväll & Pierce – Third Eye [Human Dynamics]
Uväll, Rødhad – KINVA [WSNWG]
Heiko Laux – Haulin’ Ass [Kanzleramt]
Atma – Mathys Lenne [Hayes Collective]
Ray Kajioka – Nord Hammer [Frameworks]
MARCAL – Thought Control [Enemy]
Ocirala – My Friend Was Eaten By A Modular System EP [NIX]

Alben/Compilations

Ben Klock & Fadi Mohem – Layer One [Layer Records]
Ignez – Tides [Token]
Nastia Reigel – Identity [Infrastructure New York]

Arthur Baron

Arthur Baron (Foto: Spyros Droussiotis)

EPs

Substance & Vainqueur – Libration [Scion Versions]
Ottagone – Selected I [Will & Ink]
SnPLO – Seven Hundred And Fifty Loops [Pin]
Damon Wild – Downtown World [Kanzleramt]
su01 – USP007 [United Sonic Planet]
RS Tangent – Crinkle [The Trilogy Tapes]
Peverelist – Pulse Echo E.P. [Livity Sound]
Junior Loves – Redriff [5 Gate Temple]
Donato Dozzy & Sabla – Morpho [Gang Of Ducks]
Dialog – DOT 3 (feat. Benji) [Dialog DOT]

Alben/Compilations

Morganistic – Fluids Amniotic [Mote Evolver]
Sa Pa – Ambeesh [Short Span]
DJ Trystero – Cantor’s Paradise [FELT]

Azo

Azo (Foto: Alexia Chaudoir)

EPs

Break & SOLAH – Raise Your Hands [Critical Music]
Secretsundaze – Flashlight EP [Echocentric Records]
Club Calimari – Can You Feel It
Confidential Recipe & Dagga – Say It [Sound As Records]
Raredub – Baby Baby Baby… [Steel City Dance Discs]
Kalani – Tranquil Stirs [R.A.N.D. Muzik Recordings]
Janeret – Mantrax EP [Orizon]
B FROM E – Blue Lava EP [Houseum]
IsGwan – What’s A Girl To Do (Extended Instrumental) [Locked On]
Unknown Artists – Feeling U, Feeling Me EP [Fokuz Recordings]

Alben/Compilations

DJ BABATR – Root Echoes [Hakuna Kulala]
DJ SWISHA – First Hand Smoke [self released]
Sammy Virji – Same Day Cleaning [Capitol]

Fedele

Fedele (Foto: Tommy Napolitano)

EPs

Frankey & Sandrino – Please (Echonomist Remix) [Rekids]
Tiga & Zyntherius – Sunglasses At Night (Raxon Extended Remix) [Armada]
Robag Wruhme – Starsow Total [Kompakt]
Jonathan Kaspar – Yah [Cocoon Recordings]
Skream & Fletch – Lost Without You (Extended Mix) [Circoloco]
Underworld – Dark & Long [Smith Hyde Productions]
11Schnull & Newinfluenzer – Ich Und Meine Ubahn (Matias Aguayo Subway Mix) [Turbo Recordings]
Kevin Knapp – I Didn’t Know [Desert Hearts Black]
Matteea – May I [Obscura Music]
Luca Lozano & Mr. Ho – Tin Can Hustler [Phantasy Sound]

Alben/Compilations

Fedele – Depth Of Being [Obscura Music]
Justice – Hyperdrama [Ed Banger]
Paul Kalkbrenner – The Essence [B1 Recordings]

Kikelomo

Kikelomo (Foto: David Nana Opoku Ansah)

EPs

La La – she can [ATW]
Iceberg – Fresh Ink [Squid Recordings]
Ketiov – The Art of Structure [On Loop]
Oldboy & Osmosis Jones – Str8 From The Sampler Volume 3 [Untitled Distribution]
JSPORT – No Turning Back [Self Released]
Jubilee – Main Character EP [Numbers.]
Beatrice M. – Midnight Swim EP [Tectonic]
DJ Love – Assorted Grooves [Sound As Recordings]
Tim Reaper, Mantra, Decibella – Sage EP [FABRICLIVE]
T.NO – Combat EP [Club Djembe]

Alben/Compilations

Introspekt – Moving The Center [Self Release]
VA – CONTINENTAL DRIFT [RAIDERS]
VA – SHOUTS 2025 Summer Sampler [Rhythm Section International]

LACATYC

LACATY (Foto: Presse)

EPs

Paperkraft – Let it Whip [Big Saldo’s Chunkers]
Lovefoxy – Lord Juice [WHP]
Body Clinic – Good Things Will Come [Neptune Discs]
DJ Sommer – Make Me Groove [RAW SOUL]
Tre Turner – Scottish Piano [Belters 4U]
Girls Don’t Sync – Come Get Dis [Fourmation]
DART & NewTone – Feel The Pressure [Rapid Trax]
Dj Paradiso – Feels Like Heaven [TRANCE ATLANTYK]
Paul Rayner & Paul Sirrell – Feel Me (Don’t Stop) [Crime Scene Chemistry]
Tino – Tinto! [Global Swing]

Alben/Compilations

HARD33 – STIPP & Alec Dienaar [Hardline]
Flower Storm – Seh [Flower Storm]

