„Let the Music Play”: Neues Buch über Einfluss von Synthesizern

Mit Let The Music Play erscheint ein Buch über den Einfluss von Synthesizern auf die Disco-, Funk- und R’n’B-Musik der Achtziger. Das Buch mit dem Untertitel „How R&B Fell In Love With 80s Synths” wird Anfang 2024 beim Londoner Verlag Velocity Press veröffentlicht und widmet sich neben großen Namen wie Prince, Sade und Janet Jackson auch weniger bekannten Künstler:innen wie Skyy, Loose Ends und Imagination.

„Wenn man über Synthesizer-Musik der Achtziger spricht, meint man normalerweise britische Bands wie The Human League und Soft Cell, die Anfänge von Detroit Techno und Chicago House oder frühen Hip-Hop”, sagt Autor Steven Vass. „Wir neigen dazu, die Generation überwiegend schwarzer Stars in Amerika und Großbritannien zu ignorieren, die Synthesizer, Drumcomputer und Sequencer nutzten, um neuen, futuristischen R’n’B zu produzieren. Klar, man kann Bücher über Prince oder Janet Jackson lesen. Oder man liest, wie einige dieser R’n’B-Songs Techno oder Hip-Hop geprägt haben. Aber was fehlte, war ein eigenständiges Buch über diese Musik”, so Vass.

Mit Let The Music Play will der Autor diese Lücke schließen. Vass hat für die BBC, Sunday Times und das Magazin Big Issue geschrieben. Er arbeitet außerdem als DJ bei einem Community Radio in Glasgow. Let the Music Play erscheint am 5. Februar 2024 bei Velocity Press. Zur Vorbestellung kommt ihr hier.