„Ears To The Ground”: Buch über Field Recording angekündigt

Der Musikjournalist und DJ-Mag-Redakteur Ben Murphy hat mit Ears To The Ground ein Buch über Field Recording geschrieben. Field Recording beschreibt die Aufzeichnung von nicht eigens erzeugten Klängen, zum Beispiel aus der Natur oder urbanen Umgebungen.

Ears To The Ground erforscht die Beziehungen zwischen Elektronik, Landschaft und Field Recordings. Das Buch zeigt, wie Produzent:innen und Künstler:innen die natürliche Welt, Geschichte und Folklore durch gesampelte Klänge wiedergeben oder kommentieren.

Murphy besucht in seinem Buch obskure Orte, an denen Field Recordings aufgenommen wurden. Zu diesen zählen nicht nur abgelegene Vogelkolonien, sondern auch neolithische Grabstätten und die Antarktis.

Ears To The Ground: „Adventures in Field Recording and Electronic Music” erscheint am 10. Mai bei Velocity Press.