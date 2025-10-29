A Techno Ballet Odyssey : Gefeiertes Tanz-Event geht in die nächste Runde

Die Techno Ballet Odyssey geht in dieser Wintersaison in ihre nächste Runde. Bei dem immersiven Event, veranstaltet von der Berlin Ballet Company, verbindet sich Clubkultur mit klassischem Ballett zu einer ebenso experimentellen wie virtuosen Performance, die im vergangenen Jahr für ausverkaufte Häuser sorgte.

Das Programm startet vom 11. bis zum 14. Dezember im Berliner Tempelhof-Hangar 5. Weitere Tourstopps sind in Frankfurt am Main, Baden Baden und Köln geplant.

A Techno Ballet Odyssey denkt das Nachtleben neu und vereint dabei drei ineinander übergehende Kapitel: auf ein zweieinhalbstündiges DJ-Set, das die Atmosphäre und den Ton der Nacht setzt, folgt die 70-minütige Show der Berlin Ballet Company. Acht Tänzer:innen und eine Opernsängerin der Berlin Ballet Company entwerfen eine moderne Version eines antiken Mythos, der Odyssee. Die Tanzperformance entwickelt die abenteuerliche Reise der Hauptfigur, die sich in der Nacht verliert und – wie Odysseus, Held der Odyssee – den Weg zurück zu sich selbst sucht. Im Raum sind drei Bühnen verteilt, die für die neuen Inseln stehen, die die Hauptfigur auf ihrer Reise erreicht. Tänzer:innen, Publikum und Musik verschmelzen so zu einer gemeinsamen Geschichte.

Foto: Yan Revazov

Der exklusiv produzierte Soundtrack stammt vom Belgrader DJ und Produzenten Marko Nastić, der auch während der Show live auflegt. Im Anschluss an den Auftritt der Ballett Company wird es jeweils dreistündige DJ-Sets zu hören geben – mit dabei: Shira Kela und Pauli Pocket.

Die Berlin Ballet Company wurde 2023 von den ehemaligen Berliner Staatsballett-Tänzern Alexander Abdukarimov, Oleksandr Shpak und Arshak Ghalumyan gegründet und verfolgt dabei das Ziel der Entwicklung neuer, experimenteller Formate.

Tickets für rund 58 bis 84 Euro sind hier erhältlich.

Hier könnt ihr unsere Reportage zu den Proben der Techno Ballet Odyssey 2024 im Kraftwerk nachlesen.

Berlin: Flughafen Tempelhof, Hangar 5

11.12.2025 : 18.30 – 01-30 Uhr

12.12. 2025: 19.00 – 02.00 Uhr

13.12.2025: 19.00 – 02-00 Uhr

Frankfurt/Main, Zoogesellschaftshaus

18.12.2025: 18.00 – 01.00 Uhr

19.12.2025: 19.00 – 02.00 Uhr

20.12.2025: 19.00 – 02.00 Uhr

Baden-Baden, Festspielhaus

30.01.2025: 19.00 – 22.30 Uhr

Köln, Bootshaus

26.02.2025: 19.00 – 01.00 Uhr

27.02.2025: 20.00 – 06:00 Uhr

28.02.2025: 20:00 – 06:00 Uhr