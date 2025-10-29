Mitglied jetzt!
Events

A Techno Ballet Odyssey : Gefeiertes Tanz-Event geht in die nächste Runde

Lea Jessen

Die Techno Ballet Odyssey geht in dieser Wintersaison in ihre nächste Runde. Bei dem immersiven Event, veranstaltet von der Berlin Ballet Company, verbindet sich Clubkultur mit klassischem Ballett zu einer ebenso experimentellen wie virtuosen Performance, die im vergangenen Jahr für ausverkaufte Häuser sorgte. 

Das Programm startet vom 11. bis zum 14. Dezember im Berliner Tempelhof-Hangar 5. Weitere Tourstopps sind in Frankfurt am Main, Baden Baden und Köln geplant. 

A Techno Ballet Odyssey denkt das Nachtleben neu und vereint dabei drei ineinander übergehende Kapitel: auf ein zweieinhalbstündiges DJ-Set, das die Atmosphäre und den Ton der Nacht setzt, folgt die 70-minütige Show der Berlin Ballet Company. Acht Tänzer:innen und eine Opernsängerin der Berlin Ballet Company entwerfen eine moderne Version eines antiken Mythos, der Odyssee. Die Tanzperformance entwickelt die abenteuerliche Reise der Hauptfigur, die sich in der Nacht verliert und – wie Odysseus, Held der Odyssee – den Weg zurück zu sich selbst sucht. Im Raum sind drei Bühnen verteilt, die für die neuen Inseln stehen, die die Hauptfigur auf ihrer Reise erreicht. Tänzer:innen, Publikum und Musik verschmelzen so zu einer gemeinsamen Geschichte.

Foto: Yan Revazov

Der exklusiv produzierte Soundtrack stammt vom Belgrader DJ und Produzenten Marko Nastić, der auch während der Show live auflegt. Im Anschluss an den Auftritt der Ballett Company wird es jeweils dreistündige DJ-Sets zu hören geben – mit dabei: Shira Kela und Pauli Pocket.

Die Berlin Ballet Company wurde 2023 von den ehemaligen Berliner Staatsballett-Tänzern Alexander Abdukarimov, Oleksandr Shpak und Arshak Ghalumyan gegründet und verfolgt dabei das Ziel der Entwicklung neuer, experimenteller Formate. 

Tickets für rund 58 bis 84 Euro sind hier erhältlich.

Hier könnt ihr unsere Reportage zu den Proben der Techno Ballet Odyssey 2024 im Kraftwerk nachlesen.

Berlin: Flughafen Tempelhof, Hangar 5
11.12.2025 : 18.30 – 01-30 Uhr
12.12. 2025: 19.00 – 02.00 Uhr
13.12.2025: 19.00 – 02-00 Uhr

Frankfurt/Main, Zoogesellschaftshaus
18.12.2025: 18.00 – 01.00 Uhr
19.12.2025: 19.00 – 02.00 Uhr
20.12.2025: 19.00 – 02.00 Uhr

Baden-Baden, Festspielhaus
30.01.2025: 19.00 – 22.30 Uhr

Köln, Bootshaus
26.02.2025: 19.00 – 01.00 Uhr
27.02.2025: 20.00 – 06:00 Uhr
28.02.2025: 20:00 – 06:00 Uhr

Techno Ballett Odyssee mit Lucio Vidal, Lisa Pavlov, Krasina Pavlova (Foto: Yan Revazov)


Rosini Murphy bei ihrer Tour in Deutschalnd 2025 (Foto: Insta Rosini Murphy)

Róisín Murphy: Festival lädt Headliner nach Trans-Äußerungen aus 

News Michael Sarvi -
Die ehemalige LGBTQAI+-Ikone äußert sich erneut zum Thema und erntet damit heftige Kritik aus der queeren Community.
David Heuer mit goldener Fliese (Foto: Daniel Pflieger/ WDM)

WDM Hannover: Charity-Aktion für WC-Sanierung gestartet 

News Katharina Pittack -
Aus 100 goldenen Fliesen entsteht eine Art „Wall of Fame", mit der sich die Spender:innen in den Toilettenkabinen des WDM verewigen können.
Rave The Planet 2023 (Foto: Sebastian Wischmann)

Rave The Planet: Techno-Parade findet 2026 an einem neuen Termin statt

News Katharina Pittack -
Die Überschneidung mit zwei großen Veranstaltungen, die zeitgleich stattgefunden hätten, ist damit gelöst.

Dresden: Illegale Techno-Partys sollen bald legal stattfinden

News Katharina Pittack -
Der Stadtrat will im Sommer 2026 nicht kommerzielle Open-Air Partys ermöglichen – konkrete Orte sind aber noch nicht im Gespräch.
Der Ratskeller im Rathaus München (Foto: Stadt München)

Zwischennutzung in München: Club im Rathaus?

News Michael Sarvi -
Die Münchner Fraktion der Grünen drängt auf die kulturelle Nutzung des historischen Gebäudes in prominenter Innenstadtlage.
Florian Schneider (Foto: Lynn Goldsmith)

Florian Schneider: Nachlassversteigerung der Kraftwerk-Ikone

News Lea Jessen -
2020 verstarb der Kraftwerk-Mitbegründer Florian Schneider. Mit einer Auktion öffnet sich nun ein Fenster in seine kreative Welt.
„This is the end“: Die letzte Party 1986 im Schwuz in der Kulmer Straße (Foto: Archiv Schwuz)

SchwuZ: Queere Club-Institution muss schließen

News Lea Jessen -
Nach der Insolvenzanmeldung im Sommer gibt das SchwuZ nun sein Aus bekannt. Damit geht ein 49-jähriges Kapitel zu Ende.
Das Lehmann in Stuttgart (Foto: Franziska Nistler)

Lehmann: Stuttgarter Club sucht Newcomer-DJs

News Lea Jessen -
Du möchtest die Wohnzimmer-Decks hinter dir lassen und in einem Club auflegen? Das Lehmann bietet dir nun die Chance dazu.

