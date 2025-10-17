Holy Poly: Osnabrücker Techno-Club eröffnet nach Umbau

Nach einer viermonatigen Umbauphase öffnet das Holy Poly in Osnabrück nun mit einigen Neuerungen wieder seine Türen.

Der Eingang des Clubs im Stadtteil Fledder wurde von der Dammstraße im Hof verlegt, sodass ein neuer Außenbereich mit Sitzgelegenheiten entstanden ist. Im Club gibt es neue Toiletten, einen umgestalteten Kassenbereich sowie modernisierte Barzonen. An der Tanzfläche wurden außerdem zusätzliche Sitzmöglichkeiten geschaffen. Im Arcade-Room gibt es zudem einen Kicker, Street-Fighter und Spiele. In dem bunten Raum, der an Spielhallen der Achtziger erinnern soll, findet künftig auch eine Kinder-Disco statt.

Die Renoveriungs- und Genehmigungsprozesse seien langwierig und kostspielig gewesen, wie Betreiber Marcel Schiering gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung berichtet. Die neuen Räumlichkeiten wurden diese Woche im Rahmen einer Eröffnungsparty eingeweiht. Am Wochenende finden bereits die nächsten Veranstaltungen statt, unter anderem mit Techno-DJ Martin Books. Der Eintritt kostet 15 Euro. Der Besuch der Bar ist immer kostenlos; bezahlt wird erst beim Betreten des Tanzbereichs.