Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
News

Holy Poly: Osnabrücker Techno-Club eröffnet nach Umbau

Lea Jessen

Nach einer viermonatigen Umbauphase öffnet das Holy Poly in Osnabrück nun mit einigen Neuerungen wieder seine Türen.

Der Eingang des Clubs im Stadtteil Fledder wurde von der Dammstraße im Hof verlegt, sodass ein neuer Außenbereich mit Sitzgelegenheiten entstanden ist. Im Club gibt es neue Toiletten, einen umgestalteten Kassenbereich sowie modernisierte Barzonen. An der Tanzfläche wurden außerdem zusätzliche Sitzmöglichkeiten geschaffen. Im Arcade-Room gibt es zudem einen Kicker, Street-Fighter und Spiele. In dem bunten Raum, der an Spielhallen der Achtziger erinnern soll, findet künftig auch eine Kinder-Disco statt.

Die Renoveriungs- und Genehmigungsprozesse seien langwierig und kostspielig gewesen, wie Betreiber Marcel Schiering gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung berichtet. Die neuen Räumlichkeiten wurden diese Woche im Rahmen einer Eröffnungsparty eingeweiht. Am Wochenende finden bereits die nächsten Veranstaltungen statt, unter anderem mit Techno-DJ Martin Books. Der Eintritt kostet 15 Euro. Der Besuch der Bar ist immer kostenlos; bezahlt wird erst beim Betreten des Tanzbereichs.

Das Holy Poly in Osnabrück (Foto: Holy Poly / Facebook)


News

Weiterlesen

Umsonst & Draußen: Spenden sichern Festival

News
Seit 50 Jahren findet das Umsonst & Draußen statt. Zuletzt kämpfte das Festival mit ausbleibenden Besucher:innen. Eine Spendenkampagne sichert nun den sogenannten Festivalkult.

Umsonst & Draußen: Spenden sichern Festival

News
Seit 50 Jahren findet das Umsonst & Draußen statt. Zuletzt kämpfte das Festival mit ausbleibenden Besucher:innen. Eine Spendenkampagne sichert nun den sogenannten Festivalkult.

In eigener Sache: Die GROOVE gibt’s ab jetzt auf WhatsApp und Telegram

So verpasst du keine wichtigen Inhalte mehr: Tritt unseren Messenger-Kanälen bei und erhalte alle Artikel direkt aufs Handy. Hier geht’s zur Anmeldung.
News Die Redaktion -
Weiterlesen

Sónar Festival: Gründer:innen treten zurück

Schlagzeilen machte das Sónar dieses Jahr, nachdem Künstler:innen ihren Auftritt wegen der Beteiligung des Investmentfonds KKR absagten.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen

Ingwer: Neuer Community-Space in Kreuzkölln eröffnet

Techno-Produzent Tommy Four Seven schafft einen Ort für Begegnungen und kreative Pausen abseits von Krach und Nachtstunden.
News Katharina Pittack -
Weiterlesen

Matt Tolfrey: Britischer House-Künstler verstorben

Matt Tolfrey hinterlässt als DJ, Producer und Labelgründer ein Erbe, das die elektronische Musikszene nachhaltig geprägt hat.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Knaack: Entwicklung des Berliner Kulturhauses verzögert sich

Der Clubneubau am Mauerpark würde das Berliner Nachtleben nachhaltig verändern – allerdings liegen Bauherr und Bezirk zur Zeit im Clinch.
News Lea Jessen -
Weiterlesen

Kollektive auf dem Tag der Clubkultur 2025: Wir stellen die Gewinner:innen vor

Warum existieren Kollektive wie Marzipahngarten oder SHUSH? Wir geben einen Einblick in die Sounds und Politiken, die die Gruppen verfolgen.
News Michael Sarvi -
Weiterlesen

GROOVE ON FUNDRAISER #3: Nächste Community-Party im Coco Boule!

GROOVE ON! Am 19. Oktober steigt unser dritter Fundraiser im Coco Boule – von der Community, für die Community. Alle Infos findet ihr hier.
News Die Redaktion -
Weiterlesen

DJ Tráva: Tschechisches Techno-Urgestein verstorben

DJ Tráva war zunächst Teil des dissidenten Punk-Undergrounds von Prag, später wurde er Wegbereiter der elektronischen Musik.
News Lea Jessen -
Weiterlesen
Jetzt auch auf WhatsApp und Telegram – die GROOVE

In eigener Sache: Die GROOVE gibt’s ab jetzt auf WhatsApp und Telegram

News Die Redaktion -
So verpasst du keine wichtigen Inhalte mehr: Tritt unseren Messenger-Kanälen bei und erhalte alle Artikel direkt aufs Handy. Hier geht’s zur Anmeldung.
Paula Tape bei ihrem Set auf dem Sónar 2025 (Foto: Sónar)

Sónar Festival: Gründer:innen treten zurück

News Michael Sarvi -
Schlagzeilen machte das Sónar dieses Jahr, nachdem Künstler:innen ihren Auftritt wegen der Beteiligung des Investmentfonds KKR absagten.
Tommy Four Seven im Ingwer (Foto: Ingwer)

Ingwer: Neuer Community-Space in Kreuzkölln eröffnet

News Katharina Pittack -
Techno-Produzent Tommy Four Seven schafft einen Ort für Begegnungen und kreative Pausen abseits von Krach und Nachtstunden.
Matt Tolfrey (Foto: ngebooking / Instagram)

Matt Tolfrey: Britischer House-Künstler verstorben

News Lea Jessen -
Matt Tolfrey hinterlässt als DJ, Producer und Labelgründer ein Erbe, das die elektronische Musikszene nachhaltig geprägt hat.
Der Plan für den Neubau in Pankow (Foto: Knaack Kulturhaus GbR)

Knaack: Entwicklung des Berliner Kulturhauses verzögert sich

News Lea Jessen -
Der Clubneubau am Mauerpark würde das Berliner Nachtleben nachhaltig verändern – allerdings liegen Bauherr und Bezirk zur Zeit im Clinch.
Moderation TDC (Foto: Clubcommission)

Kollektive auf dem Tag der Clubkultur 2025: Wir stellen die Gewinner:innen vor

News Michael Sarvi -
Warum existieren Kollektive wie Marzipahngarten oder SHUSH? Wir geben einen Einblick in die Sounds und Politiken, die die Gruppen verfolgen.
Cassy (Foto: Presse)

GROOVE ON FUNDRAISER #3: Nächste Community-Party im Coco Boule!

News Die Redaktion -
GROOVE ON! Am 19. Oktober steigt unser dritter Fundraiser im Coco Boule – von der Community, für die Community. Alle Infos findet ihr hier.
DJ Tráva (Foto: ampliFYI / Instagram)

DJ Tráva: Tschechisches Techno-Urgestein verstorben

News Lea Jessen -
DJ Tráva war zunächst Teil des dissidenten Punk-Undergrounds von Prag, später wurde er Wegbereiter der elektronischen Musik.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv