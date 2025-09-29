Mitglied jetzt!
News

Live Nation: Zerschlagung wegen monopolistischer Marktstellung gefordert

Tom-Luca Freund

Wegen einer monopolistischen Marktstellung und der Unterdrückung des Wettbewerbs fordert die Association of Independent Festivals die Zerschlagung des Live-Entertainment-Unternehmens Live Nation. Diese Forderung folgte nach einer Anhörung von Unternehmensvertreter:innen vor dem britischen Parlament. Nach den dort präsentierten Daten kontrolliert das Unternehmen „die Mehrheit der Arena-, Stadion- und Outdoor-Konzerte 2025”. Der Anteil an Live-Nation-Konzerten liege bei 66,4 Prozent, die Schwelle für eine marktdominierende Position bei 40 Prozent. Zu der Forderung und den Vorwürfen hat sich Live Nation noch nicht öffentlich geäußert.

Auch in den USA steht Live Nation wegen einer mutmaßlichen marktbeherrschenden Stellung in der Kritik. Im letzten Jahr wurde das Unternehmen wegen des Vorwurfs einer monopolistischen Marktposition von 29 Bundesstaaten und dem Generalstaatsanwalt verklagt. Mitte September kam dazu noch eine Klage wegen mutmaßlich illegaler Taktiken beim Ticket-Wiederverkauf.

In der letzten Woche haben darüber hinaus Aussagen des CEOs von Live Nation für Aufsehen gesorgt. Bei einer Konferenz sprach er sich für höhere Preise für Konzertkarten aus und verglich diese mit den Preisen für US-amerikanische Sportveranstaltungen. „Im Sport scherzt man darüber, dass es eine Ehrenauszeichnung ist, 70.000 Dollar für einen Platz am Spielfeldrand auszugeben. Ich würde aber auf die Fresse bekommen, wenn ich 800 Dollar für ein Beyoncé-Ticket verlangen würde”, so Michael Rapino.

Widerspruch dazu kommt vom Vorsitzenden der US-Handelskommission, Andrew Ferguson. Dieser betont, dass Live-Veranstaltungen für alle zugänglich sein sollten: „Es sollte kein Vermögen kosten, mit der eigenen Familie zu einem Baseball-Spiel oder Konzert zu gehen.”

Live-Nation-CEO Michael Rapino (Foto: Live Nation)


Corsica Studios: Londoner Club schließt 2026

Die genauen Gründe für das Ende der Corsica Studios sind noch nicht bekannt. In dem Club spielten schon Björk oder Helena Hauff.

Corsica Studios: Londoner Club schließt 2026

Die genauen Gründe für das Ende der Corsica Studios sind noch nicht bekannt. In dem Club spielten schon Björk oder Helena Hauff.

Nova Festival: Gedenkausstellung zum 7. Oktober kommt nach Berlin

Am 7. Oktober 2023 wurden 411 Menschen auf dem Nova Music Festival in Israel ermordet. Eine Ausstellung rekonstruiert das Gelände.
Tag der Clubkultur: Programm zur Festivalwoche steht

Mit einer Rekordzahl an Veranstaltungen findet die Festivalwoche zum Tag der Clubkultur statt. Los geht's am Tag der deutschen Einheit.
AlphaTheta: Update von Rekordbox macht Spotify-Integration möglich

Neben AlphaTheta implementiert auch Serato den mehr als 100 Millionen Songs umfassenden Katalog von Spotify in seine DJ-Software.
Station Endlos: Techno-Club in Halle gibt Aus bekannt

„Endstation" heißt es in einem Post von Station Endlos, in dem auch finale Club-Programm bis April 2026 veröffentlicht wurde.
fhainest: Berliner Techno Kollektiv kündigt letzte Party an

Nach fünf Jahren und über 70 Veranstalteten verabschiedet sich die Gruppe, die sich auf Free Raves in der Coronazeit gefunden hat.
Ron Carroll: Chicagoer House-Vokalist verstorben

Ron Carroll war die Stimme von Gospel-House-Nummern wie „My Prayer" und „Lucky Star". Nun ist die Chicago-Größe verstorben.
JD Twitch: Schottischer Crossover-Vordenker verstorben

Vor knapp drei Monaten wurde bekannt, dass Keith Mclvor alias JD Twitch an einem Hirntumor litt. Nun ist der Optimo-Gründer verstorben.
Elipamanoke Leipzig: Insolvenz des Vermieters droht

Die Leipziger Clublandschaft wurde in den letzten Jahren deutlich dünner. Auch das Elipamanoke macht sich nun Sorgen.
