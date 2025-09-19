Mitglied jetzt!
News

No Music For Genocide: Künstler:innen machen Musik in Israel unzugänglich

Lea Jessen

Im Rahmen des kulturellen Boykotts No Music For Genocide entfernen über 400 Künstler:innen und Labels ihre Musik von Streaming-Plattformen in Israel. Der Boykott ist gestern als Reaktion auf den Völkermord in Gaza sowie die politischen Repressionen gegen pro-palästinensiches Engagement gestartet.

„Lehne Artwashing und die Mitschuld der Musikindustrie ab”, fordert No Music For Genocide. „Schließe dich der globalen Bewegung an, indem du deine Musik aus Israel zurückziehst.” Für Künstler:innen, die sich dem Boykott anschließen wollen, gibt es eine detaillierte Anweisung auf der Website. Die sei ein Schritt, um den „palästinensischen Forderungen nachzukommen, Israel zu isolieren und zu delegitimieren, während es ungestraft tötet”. Die Aktion wurde von den erfolgreichen kulturellen Boykotten gegen die Apartheid in Südafrika inspiriert. „Während alle großen Labels ihr Repertoire während Russlands Invasion in die Ukraine aus Russland entfernt haben, um Putins Handeln zu verurteilen, wurden keine Maßnahmen gegen Israel ergriffen”, kritisiert No Music For Genocide außerdem.

Zu den Unterstützer:innen gehören Künstler:innen und Labels wie Massive Attack, HorsegiirL, Yaeji, PAN oder 3XL. Die Aktion wird zudem von Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) und der Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel (PACBI) unterstützt. Am 29. und 30. September veranstaltet No Music For Genocide außerdem einen 48-stündigen Stream mit Radio Alhara راديو الحارة, aus dem besetzten Westjordanland.

Foto: No Music For Genocide / Instagram


News

Eine Party im Stahlwerk (Foto: Wikipedia)

Ampere: Neuer Techno-Club eröffnet im Düsseldorfer Stahlwerk

News Lea Jessen -
Nach der Eröffnung des Graf 39 startet in Düsseldorf mit dem Ampere ein weiterer Club, der Techno im Rheinland verspricht.
Die Teilnehmenden der Tresor Academy 2025 (Foto: Tresor Foundation)

Tresor Academy: Dritte Bewerbungsphase beginnt

News Lea Jessen -
Du träumst davon, deinen eigenen Club zu machen, weißt aber nicht, wo du anfangen sollst? Dann bist du hier richtig.
Tiefbasskommando (Foto: Daan Dam)

Tiefbasskommando: Tracks nach Gewaltvorwürfen gegen früheren Mitwirkenden entfernt

News Katharina Pittack -
Das Berliner Kollektiv äußerte sich in einer Instagram-Story zu den entfernten und bearbeiteten Tracks – und spendet die mit ihnen generierten Einnahmen.
Der L.OST Club (Foto: Ludwig Herrmann)

L.OST: Ehemaliges DUQO eröffnet unter neuem Namen

News Katharina Pittack -
Mit der 77-Stunden-Party „The Reset” startet der ehemalige Leipziger Club DUQO in eine neue Ära. Noch werden Mitarbeiter:innen gesucht.
Rave unter der Warschauer Brücke (Foto: Hundertzehn)

Berlin: Polizei-Doku zeigt Auflösung eines Raves

News Die Redaktion -
Wie läuft die polizeiliche Auflösung einer illegalen Techno-Veranstaltung ab? Das zeigt die neue Doku „Hundertzehn”.
Der Hole Club in Rosenheim (Foto: Google / Sam Raeburn)

Hole Club: Rosenheimer Techno-Club geschlossen

News Tom-Luca Freund -
18 Jahre lang stand der Hole Club für Techno auf dem oberbayerischen Land. Am vergangenen Samstag fand nun die letzte Party statt.
Das mobile Studio von 106.8 pure.fm (Foto: Facebook / 106.8 pure fm Berlin)

Berlin: Jazzradio verliert Frequenz an Techno-Sender

News Tom-Luca Freund -
Nach einer Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts verliert JazzRadio Berlin seine UKW-Frequenz 2026 an den Techno-Sender pure.fm.
Das SchwuZ (Foto: SchwuZ)

SchwuZ: Crowdfunding zur Rettung des Clubs gestartet

News Tom-Luca Freund -
Das SchwuZ möchte 300.000 Euro sammeln. Ziel ist es, die Übernahme des Clubs durch Investor:innen zu verhindern.

