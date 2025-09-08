Hotel Shanghai: Essener Club schließt

Die Essener Clubinstitution Hotel Shanghai schließt zum Ende des Jahres. Grund dafür ist der Familienwunsch von Clubgründer und -betreiber Kay Shanghai. Auch zurückgehende Einnahmen und Veränderungen im Ausgehverhalten spielten bei der Entscheidung eine Rolle. „Ich bin sehr dankbar für diese Zeit – und dafür, dass ich die Kraft hatte, das so lange zu machen”, sagt Kay Shanghai.

„Wir wollen nochmal nach den Sternen greifen” – das ist das vom Clubbetreiber ausgerufene Ziel für die letzte Clubsaison. Am Wochenende begann sie mit einem Set vom Psytrance-Act DJ Hundefriedhof. Daneben stehen unter anderem Purple Disco Machine und Andhim bis zur Schließung Ende des Jahres auf dem Programm.

Das Hotel Shanghai wurde 2003 eröffnet. In den Räumlichkeiten an der Steeler Straße waren davor ikonische Clubs wie das Kaleidoskop oder Siggi’s Kalei untergebracht. In der Club- und Konzertlocation, die Platz für etwa 500 Gäst:innen bot, traten unter anderem Boy George, Deichkind oder Lars Eidinger auf. Mit Lollywood gab es dort eine der bekanntesten queeren Partyreihen des Ruhrgebiets. Nach der Schließung Ende des Jahres wird das baufällige Gebäude abgerissen.