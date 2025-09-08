Mitglied jetzt!
News

Hotel Shanghai: Essener Club schließt

Tom-Luca Freund

Die Essener Clubinstitution Hotel Shanghai schließt zum Ende des Jahres. Grund dafür ist der Familienwunsch von Clubgründer und -betreiber Kay Shanghai. Auch zurückgehende Einnahmen und Veränderungen im Ausgehverhalten spielten bei der Entscheidung eine Rolle. „Ich bin sehr dankbar für diese Zeit – und dafür, dass ich die Kraft hatte, das so lange zu machen”, sagt Kay Shanghai.

„Wir wollen nochmal nach den Sternen greifen” – das ist das vom Clubbetreiber ausgerufene Ziel für die letzte Clubsaison. Am Wochenende begann sie mit einem Set vom Psytrance-Act DJ Hundefriedhof. Daneben stehen unter anderem Purple Disco Machine und Andhim bis zur Schließung Ende des Jahres auf dem Programm.

Das Hotel Shanghai wurde 2003 eröffnet. In den Räumlichkeiten an der Steeler Straße waren davor ikonische Clubs wie das Kaleidoskop oder Siggi’s Kalei untergebracht. In der Club- und Konzertlocation, die Platz für etwa 500 Gäst:innen bot, traten unter anderem Boy George, Deichkind oder Lars Eidinger auf. Mit Lollywood gab es dort eine der bekanntesten queeren Partyreihen des Ruhrgebiets. Nach der Schließung Ende des Jahres wird das baufällige Gebäude abgerissen.

Das Hotel Shanghai von innen (Foto: Facebook / Hotel Shanghai)
Das Hotel Shanghai von außen (Foto: Google / Rufus Canis)


Ein Teil des Geländes vom Club Station Endlos (Foto: arkadiusz.the.dariusz / Instagram)

Station Endlos: Polizei stellt Drogen und Waffen auf Gelände sicher

News Die Redaktion -
Neben Amphetaminen, Kokain und Heroin wurden auch Luftdruckpistolen und Bargeld auf dem Industriegelände des Station Endlos sichergestellt.
Ein Spoon-Workshop in Kairo (Foto: Spoondjworkspace / Instagram)

Spoon: FLINTA* DJ-Workshops in Hamburg und Berlin

News Lea Jessen -
Der Weg zur DJ-Karriere von FLINTA*s ist von Barrieren geprägt. Spoon setzt sich dafür ein, diese Grenzen überwindbarer zu machen.
Dixon und Kristian Rädle von Âme 2016 bei We Are Reality im Le Sucre (Foto: Aldo Paredes)

Innervisions: Jubiläumsparty im Berghain

News Tom-Luca Freund -
Seinen 20. Geburtstag feiert Innervisions mit Jamie xx, TSHA, DESIREE und natürlich den Labelgründern selbst. Es wird zudem ein besonderes b2b2b geben.
Der Floor in der Berliner Diskothek Matrix (Foto: Matrix)

Matrix: Zwölf Verletzte nach Gedränge

News Tom-Luca Freund -
Der Grund für das Gedränge, das sich am Donnerstagabend in der Berliner Diskothek Matrix ereignete, ist noch unklar.
Das MOMEM Museum (Foto: Jens Balkenborg)

MOMEM Frankfurt: Crowdfunding für OMEN-Ausstellung gestartet

News Lea Jessen -
Das Museum für elektronische Musik will im Oktober einen Teil deutscher Techno-Geschichte zeigen. Dafür braucht es Geldgeber:innen.
Die Außenfassade des neuen Clubs Graf 39 in Düsseldorf (Foto: Facebook / Park-Kultur)

Graf 39: Düsseldorfer Club-Eröffnung muss früher enden

News Tom-Luca Freund -
Das Ordnungsamt ließ den neuen Düsseldorfer Club Graf 39 früher schließen als geplant. Das Opening war laut Veranstalter trotzdem ein Erfolg.
Squarepusher (Foto: Warp Records / Instagram)

Squarepusher: Debütalbum bekommt Reissue auf Warp 

News Katharina Pittack -
Das britische Label legt „Stereotype”, das früheste Werk des IDM- und Drum'n'Bass-Pioniers Squarepusher unter dem Alias Stereotype, neu auf.
Das Indian Spirit 2025 (Foto: Indian Spirit)

Indian Spirit: Polizistin durch Festivalbesucher schwer verletzt

News Katharina Pittack -
Ein Mann stand unter Drogeneinfluss und schlug mehrfach auf die Beamtin ein. Sie ist derzeit dienstunfähig.

