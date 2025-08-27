Lee Collins: Chicago-House-Pionier verstorben

Der Chicago-House-Pionier Lee Collins ist im Alter von 63 Jahren verstorben. Bereits Anfang des Jahres wurde er mit Krebs diagnostiziert.

Sein langjähriger DJ-Kollege und Soul-In-The-Hole-Mitbegründer Sadar Bahar bestätigte die Nachricht in einem Instagram-Beitrag: „Mit großer Trauer und schwerem Herzen beklagen wir den Verlust eines Königs und legendären Pioniers der House- und Disco-Familie.” Auch zahlreiche Fans und andere DJ-Kollegen nahmen in den Kommentaren Abschied und bekundeten ihre Trauer, darunter Derrick Carter und GE-OLOGY.

Collins wurde in Chicago geboren und begann seine DJ-Karriere in den Achtzigern. Er entwickelte sich zu einem prägenden Pionier des Chicago House, beeinflusst von Größen wie Frankie Knuckles, Farley Keith, Ron Hardy, Andre Hatchett und Robert Owens. Seine College-Radiosendung Disco Madness wurde zum Karriere-Sprungbrett. In den Achtzigern war er Resident in Clubs wie der Music Box und dem Bad Boys. Anfang der Neunziger zog es ihn ins Studio, wo er zusammen mit Anthony Nicholson seine erste und bekannteste Single „Thrill Me” veröffentlichte. Gemeinsam mit Sadar Bahar gründete er ebenfalls Anfang der Neunziger das Label und Kollektiv Soul In The Hole, das durch Partys und Veröffentlichungen in Chicago und darüber hinaus an Bedeutung gewann.

Bereits im Januar hatten Bahar und Ornella Cicchetti, Gründerin des Labels Sounds Familiar, eine GoFundMe-Kampagne ins Leben gerufen, um die Kosten für Collins‘ medizinische Behandlung zu decken.

Auch Sounds Familiar verabschiedete sich mit einem emotionalen Statement: „In der tiefen Traurigkeit dieses Moments liegt auch eine tiefe Dankbarkeit – für die Musik, die Erinnerungen und die Wahrheit, die Lee in sich trug. Seine Präsenz war ein Geschenk für alle, die seinen Weg kreuzten, und sein Geist wird mit uns weiterziehen, getragen in jedem Rhythmus, bei jedem Treffen, auf jeder Tanzfläche – für immer.”