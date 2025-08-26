Electric Love: Besucher an Amphetamin verstorben

Auf dem Electric Love Festival in Salzburg starb im Juli ein 22-jähriger Besucher. Nun ist die Todesursache geklärt. Der Mann starb an einer Überdosis der synthetischen Droge Amphetamin. Das ergaben die Obduktion sowie ein toxikologisches Gutachten des jungen Deutschen, das die österreichische Staatsanwaltschaft angeordnet hatte.

Der Besucher fiel auf dem Festival durch sein aggressives Verhalten auf. Nachdem das Sicherheitspersonal eingeschritten war, verlor er das Bewusstsein und konnte nicht mehr reanimiert werden. Trotz der geklärten Todesursache werden die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft fortgesetzt.

Das Electric Love findet seit 2013 jährlich auf dem Salzburgring statt. Mit rund 180.000 Besucher:innen zählt es zu den größten EDM-Festivals in Österreich.