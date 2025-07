MOMEM: Ausstellung zum Nature-One-Jubiläum

Zum 30-jährigen Bestehen präsentiert die NATURE ONE eine Ausstellung im Museum of Modern Electronic Music (MOMEM) in Frankfurt am Main. Drei Wochen lang können vom 29. Juli bis zum 17. August mehr als 100 Ausstellungsstücke bestaunt werden.

Parallel zur diesjährigen NATURE ONE, die vom 31. Juli bis zum 3. August wie üblich auf der Raketenbasis Pydna in Kastellaun veranstaltet wird, zeigt die Ausstellung ausgewählte Fotos, Videos, Flyer und Erinnerungsstücke aus dem Archiv der Veranstalter:innen. Sie bietet eine audiovisuelle Zeitreise durch 30 Jahre elektronische Musik- und Rave-Kultur. Im Mittelpunkt stehen auch die Festival-Hymnen sowie Tracks und Künstler:innen, die in enger Verbindung mit der Geschichte der NATURE ONE stehen.

„NATURE ONE x MOMEM – eine Hommage an das Lebensgefühl, den Sound und die Geschichte eines einzigartigen Festivals”, heißt es im Instagram-Beitrag des Festivals.

Die erste NATURE ONE fand 1995 statt. Heute zählt das Festival mit rund 65.000 Besucher:innen und über 350 DJs auf rund 20 Floors zu den größten Veranstaltungen für elektronische Musik in Europa und ist weltweit bekannt.

Tickets für die Ausstellung gibt es bereits ab 8 Euro