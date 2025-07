Paragon: Kevin Saunderson rettet New Yorker Club

Der Brooklyner Club Paragon kann wegen der Hilfe von Kevin Saunderson wiedereröffnen. Der Club war erst im April wegen steigender Kosten geschlossen worden, nun soll er ab dem 1. August seinen Betrieb wieder aufnehmen. Abseits der finanziellen Unterstützung wird Saunderson neben DJs wie TYGAPAW oder quest?onmarq regelmäßig als Resident auftreten.

Für Saunderson schließt sich damit ein Kreis: „Es fühlt sich an wie ein full circle moment. Clubs wie Paradise Garage oder The Loft haben meine Seele geformt, jetzt gibt mir das Paragon die Chance, der jungen Generation diese Energie zurückzugeben”, sagte er in einer Pressemitteilung. Die erste Gelegenheit dazu bietet bereits der Auftakt am Freitag, wo Saunderson zusammen mit Carlos Souffront, Ashley Venom, LOKA und Ana B auflegen wird. „Der Club steht für Underground Dance Music, Diversität und neue Talente. Alles, wofür ich stehe, seit wir die Techno-Bewegung in den Achtzigern erschaffen haben”, so Saunderson in seiner Ankündigung auf Instagram.

Das Paragon wurde im April 2022 von John Barclay eröffnet. Inspiration für den Club ist der frühe amerikanische Techno, der auch von Kevin Saunderson geprägt wurde. Saunderson gilt zusammen mit Juan Atkins und Derrick May, den sogenannten Belleville Three, als Mitbegründer des Detroit Techno und Wegbereiter der heutigen Techno-Kultur.