John Reid: Sänger, DJ und Songwriter verstorben

John Reid ist verstorben. Der schottische Sänger, DJ und Songwriter wurde als Gründungsmitglied der Nightcrawlers bekannt. Seinen größten Erfolg landete er mit dem Song „Push The Feeling On”, der erstmals 1992 erschien. Der internationale Durchbruch erfolgte allerdings erst 1995 in der Remix-Version von Marc Kinchen (MK), die unter dem Titel „New MK Mixes” neu veröffentlicht wurde.

Songs der Nightcrawlers, insbesondere „Push The Feeling On”, werden bis heute von bekannten Künstler:innen gesampelt, darunter Pitbull in seinem Titel „Hotel Room Service”. Auch als Songwriter verzeichnete Reid große Erfolge, unter anderem mit Stücken für Tina Turner oder Kelly Clarkson. Zuletzt war er 2021 mit dem Track „Friday” (Riton x Nightcrawlers) in den Charts vertreten.

Auch das Londoner Label Defected Records hat sich inzwischen zu Reids Tod geäußert. In einem Instagram-Post würdigt es ihn als eine „ikonische Stimme der elektronischen Musik”. Darüber hinaus verliere die Musikwelt mit ihm einen herausragenden Songwriter und Künstler.

Bereits zuvor hatte seine frühere Verlobte, die Sängerin Mary Kiani, auf Facebook von seinem plötzlichen Tod berichtet. In einem persönlichen Beitrag erinnerte sie an ihre gemeinsame Zeit.

Am 15. Juni 2025 ist John Reid im Alter von 61 Jahren verstorben. Die Todesursache ist nicht bekannt.