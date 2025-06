Heart of Noise 2025: Was Festival und Programm so besonders macht

Das Heart of Noise ist mehr als nur ein Musikfestival in der Liga von CTM, Atonal, Unsound oder Hyperreality. Es ist ein laborartiger Raum für Grenzüberschreitungen, ein Ort, an dem Klang, Kunst und Gesellschaft aufeinandertreffen und sich gegenseitig infrage stellen. Auch 2025 fährt das Festival wieder ein Programm, das sich konsequent den Standards von Leftfield-Festivals entzieht und den Fokus auf das legt, was selten im Rampenlicht steht: das Unerhörte, das Unbequeme, das Experimentelle.

Zwar muss das Festival schon seit 2024 auf 50 Prozent seines Budgets verzichten. Dennoch hat Macher und Kurator Stefan Meister wieder ein erstklassiges Programm auf die Beine gestellt, das kompromisslos ist, sich aber nicht in experimentellen Schleifen verliert.

„BRUX – melted snow and rising heroes” auf dem Heart of Noise 2022 (Foto: Heart of Noise)

Gleich zwei Titanen der britischen elektronischen Musik feiern ihren 30 Geburtstag: Planet µ mit Betreiber µ-Ziq + ID Mora und das Drum’n’Bass-Label Metalheadz, unter anderem mit den Jungle-Titanen Dillinja und Doc Scott. Ergänzt wird das Ganze von einer Reihe von Namen, die über Jahre und Jahrzehnte ans Herz gewachsen sind: Anthony Rother etwa, Grand River, Mark Fell, Jessica Ekomane, Sarah Davachi oder The Orb.

Das Heart of Noise lädt auch 2025 wieder ein zum Hören, Sehen, Spüren – und zum Aushalten von Widersprüchen. Oder, wie es in einem alten manifestartigen Text der Veranstalter heißt: „Es wird gerockt, gedröhnt, geravet, gedubbet, besprochen, footgeworket, zerlegt, zerrissen, geschnitten, gekratzt, visionisiert, visualisiert, Hände in die Höh‘ und den Kopf in den Tanz. Es leben die temporären autonomen Zonen; we now (let us all) chant it again: Die Schönheit ist den Menschen zumutbar!”

Heart of Noise

19. bis 21. Juni 2025

Innsbruck

Tirol

Tickets: ab 30 Euro