Mixe des Monats: April 2025

Jon1st – 05/04/2025 (Subtle Radio)

Ja, englische Clubmusik, immer viel Bass und humpeln, ein Rumpeln, eigentlich. Also, so ein komplettes Reinknien, ins Gefühl, in den Subwoofer. Und zwar nicht so degeneriert wie aufgeblasene Oberarmidioten, die sich tanztrendend im Weg stehen. Sondern eher mit dem ganzen Körper und allen Muskeln und also auch dem Schließmuskel. Den man ja bei dermaßiger Luftverschiebung kaum noch kontrollieren kann. Sich also auf gut WIENERISCH anscheißt vor lauter Anschiebung, die von hinten kommt. Und von zu viel Ecstasy und dieser död-dö-död-dö-död-Nummer, die übergeht in schwüles Gejaule und dann in einen Mix von Oak City Slums. Noch nie gehört von dem. Google sagt Los Angeles. Ich sage halleluja, weil das so circa die Chain Reaction aus Teklife, Tracksuits und Trittbrettdub ist, die ich zum Beispiel auf diesem Label namens outlines richtig toll finde. Na ja, sind wir also von englischer Clubmusik kommend wieder wo anders gelandet heute. Christoph Benkeser