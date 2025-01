Am 1. März findet in der Tangent Gallery in Detroit eine Benefizveranstaltung statt, um die Techno- und House-Legende Anthony „Shake” Shakir zu feiern und Spenden für die Behandlung seiner Erkrankung an Multipler Sklerose zu sammeln. Wer nicht vor Ort sein kann, hat die Möglichkeit, über eine GoFundMe-Kampagne zu helfen.

Auf dem Fundraiser treten zahlreiche Wegbegleiter:innen und von ihm beeinflusste Künstler:innen auf – darunter DJ Stingray, Claude Young und Daniel Bell. Tickets sind über Resident Advisor oder an der Abendkasse erhältlich. Weitere Infos findet ihr hier.

Shakir prägte Detroit-Techno mit genreübergreifenden Produktionen und innovativen DJ-Sets. Von frühen Releases auf Metroplex und Transmat bis zur Gründung seines eigenen Labels Frictional setzte er Meilensteine, die bis heute inspirieren.