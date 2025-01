„Make Borș Not War”: Arte zeigt Doku über Clubkultur in Moldau

Arte zeigt aktuell eine Mini-Doku zur Clubkultur in Moldau. Protagonistin des Films ist Madalina Botnari alias DJ Borș, die Techno als Sprache des Widerstands einsetzen und Clubs dabei als politische Kraftzentren etablieren möchte. Durch den Krieg zwischen Russland und der Ukraine ist die Republik Moldau verstärkt in den politischen Fokus gerückt und leidet, wie Georgien, unter russischer Einflussnahme.

Unter dem Namen „Make Borș Not War” organisiert Botnari Events in Chişinău, der Hauptstadt Moldaus. In der Doku spricht sie über die politische Relevanz von Techno in ihrem Heimatland, das zwischen Rumänien und der Ukraine liegt. „Wir wollen einen gemeinsamen Raum schaffen, weil es bei elektronischer Musik auch um Gemeinschaft geht”, so Botnari.

„Make Borș Not War” ist derzeit in der Arte-Mediathek abrufbar.