Panel der Berliner Clubcommission: Kann man nüchtern feiern?

Nächte ungefiltert erleben, und das nicht nur im Dry-January? Wie nüchternes Feiern funktionieren kann, will die Clubcommission am 14. Januar auf dem Event Unfiltered Nights – Exploring Sober Club Culture herausfinden. Die Veranstaltung findet um 18:30 Uhr im SchwuZ in Berlin-Neukölln statt und richtet sich an alle, die gerne nüchtern feiern gehen, in der Clubkultur nüchtern arbeiten wollen – oder auch bloß sobercurious sind.

Die Diskussion wird sich mit persönlichen Erfahrungen der Nüchternheit im Kontext der Clubkultur auseinandersetzen, den Herausforderungen und Chancen bei der Organisation nüchterner Events sowie Perspektiven von Clubgänger:innen, DJs, Promoter:innen und Clubmanager:innen.

Im Anschluss zur Podiumsdiskussion mit Mitgliedern von Kollektiven wie Tendersesh, Lemonade Queers, Sober Sensation oder (lip) service lädt die Clubcommission zu einem Connection Space ein. Das Event im SchwuZ endet mit einem abschließenden DJ-Set von Sarah Farina um 22 Uhr.

Weitere Informationen über das Diskussionspanel findet ihr hier.