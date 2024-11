DJ Koze: Single mit Damon Albarn veröffentlicht, Album angekündigt

DJ Koze hat die Single „Pure Love” mit Blur-Sänger Damon Albarn veröffentlicht. Im gleichen Zug kündigt er sein neues Album Music Can Hear Us an, das am 4. April auf Pampa Records erscheint. Der in Marrakech geborene DJ und Produzent hat das neue Album auf 64 Minuten angesetzt, als Folgealbum zu Knock Knock.

Der Pressetext illustriert das Entstehen des Songs so:

„Was passiert, wenn Damon Albarn plötzlich neben dir in den Maras-Salzminen im Heiligen Tal von Peru steht? Ein Song, der das Unerwartete zelebriert. ‚Pure Love’ ist das Ergebnis eines kosmischen Funkenflugs zwischen DJ Koze und Damon Albarn. Die Begegnung in den surrealen Salzteichen war die Initialzündung, aus der dieser tiefe und unergründlich mystische Schatz geboren wurde. Das Schimmern dieser beiden Seelen öffnet ein Fenster zu einer nächtlichen Szene, in der die Düfte orientalischer Gewürze durch die Luft tanzen und die Sterne über uns funkeln.”

Vor dem Albumrelease erscheinen am 20. Dezember ebenfalls die Day und die Night Version von „Pure Love”.

„Diese Melodie hat in den letzten Jahren eine tiefgreifende Metamorphose durchgemacht. Ich liebte sie als Ei, ich liebte sie als Raupe, ich liebte sie als Puppe und ich liebe sie immer noch. Danke, Koze”, sagt Damon Albarn über den Song.

„Wie bei sorgfältigem Slow Cooking und nachfolgendem Loslassen ist schließlich dieses schöne Lied in drei Versionen verstanden. Wenn du es eilig hast, geh’ langsam, wie man so schön sagt. Danke, Damon, dass du diesen Weg mit mir gegangen bist”, erwidert Koze.

Das Video zu „Pure Love” seht ihr hier: