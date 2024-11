„New Music For Electronic And Recorded Media”: Historische Compilation erhält Neuauflage

Die bahnbrechende Compilation New Music for Electronic and Recorded Media wird erstmals seit ihrer Veröffentlichung 1977 neu aufgelegt. Die Zusammenstellung vereint experimentelle Kompositionen von Künstlerinnen wie Laurie Spiegel, Laurie Anderson, Pauline Oliveros, Annea Lockwood, Megan Roberts und Ruth Anderson. Sie war damals die erste Sammlung, die ausschließlich weiblichen Komponistinnen experimenteller Musik gewidmet wurde. Viele der Beteiligten waren zu jener Zeit noch wenig bekannt, haben aber inzwischen einen festen Platz unter den bedeutendsten Musiker:innen ihrer Generation eingenommen.

Die Neuauflage erscheint anlässlich des zehnten Jubiläums des Labels Blume und ist weit mehr als ein nostalgischer Rückblick. Sie rückt die visionären Künstlerinnen der Avantgarde ins Zentrum und unterstreicht ihre anhaltende Bedeutung für die Geschichte und Gegenwart der experimentellen Musik.

VA – New Music for Electronic and Recorded Media (Blume)

01. Johanna Beyer – Music of the Spheres

02. Annea Lockwood – World Rhythms

03. Pauline Oliveros – Bye Bye Butterfly

04. Laurie Spiegel – Appalachian Grove I

05. Megan Roberts – I Could Sit Here All Day

06. Ruth Anderson – Points

07. Laurie Anderson – New York Social Life

08. Laurie Anderson – Time to Go

Format: Vinyl-LP