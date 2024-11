Trauma Bar und Kino: Berliner Club gibt Location auf

Die Trauma Bar und Kino gibt im Dezember ihren aktuellen Standort in einem versteckten Gebäude in der Nähe des Berliner Hauptbahnhofs auf. Die finale Party findet am 7. Dezember statt. Der Club soll im kommenden Jahr an einem anderen Ort unter dem Namen TRAUMA eröffnen.

„Dieser Ort war das Zuhause für so viele unvergessliche Erinnerungen, und wir wollen ihn auf die beste Art und Weise ehren, die wir kennen – mit einer Feier, um dieses Kapitel abzuschließen und unsere tiefste Dankbarkeit gegenüber der Gemeinschaft auszudrücken, die das alles möglich gemacht hat”, schreiben die Macher:innen des Clubs, der seit 2018 existiert.

Mit dem typischen Trauma-Bar-Sound reicht das Line-up von Electronica-Künstler:innen bis hin zu lokalen Szene-DJs. Dazu gehören ein Konzert von Kiss Facility als Haupt-Live-Performance sowie ein Projekt der emiratischen Sängerin Mayah Alkhatari und des einflussreichen Musikproduzenten Salvador Navarrete, auch als Sega Bodega bekannt. Um den Abend abzurunden, spielen Nico Adomako, Why Be, Mobile Girl und Oli XL DJ-Sets.

Unser Feature zur Trauma Bar und Kino aus dem Jahr 2020 findet ihr hier.