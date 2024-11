Die Ingolstädter SNC-Crew feiert das fünfjährige Bestehen ihres Labelprojekts SNC RECS mit einer Compilation, die am kommenden Freitag erscheint. Mit Ravers United Against Fascism will SNC auf den internationalen Rechtsruck aufmerksam machen und Spenden für das Antifaschistische Pressearchiv & Bildungszentrum sammeln.

Teil der Compilation sind alte Labelbekannte, aber auch neue SNC-Künstler:innen wie: Jetson G, Dangerous Dreaming, Freddo und Raphael Schön. Außerdem auf Ravers United Against Facsism dabei: Fufi.SNC, AZO, Tschstin, Karo & Friedrich Ernst, Chocolate Grinder, DJ H3NN7, Parco Palaz & The Duty Freedom.

Die Veröffentlichung verspricht einen allgemeinen House-Vibe, mit zwei UKG-Tracks und einem sphärischen Breakbeat-Closer. Die SNC-Crew ist ein DJ-Kollektiv und Label aus Ingolstadt. Unser ausführliches Feature über die Gruppe findet ihr hier.

SNCS02 – RAVERS UNITED AGAINST FASCISM (SNC RECS)

01. Jetson G – The Swipe

02. Dangerous Dreaming – Unity Rewind

03. Freddo – Bodytough

04. Raphael Schön – Exposure

05. Fufi.SNC – Echo Bytes

06. AZO – Sunshine Ecstasy

07. Tschstin – Tell Em’

08. KARO & Friedrich Ernst – Like Cabbage

09. Chocolate Grinder – Space Cadet

10. DJ H3NN7 – The Ada Lovelace Algorithm

11. Parco Palaz – Summer Of Love

12. The Duty Freedom – Backbox



Format: digital

VÖ: 22. November 2024