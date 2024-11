Avicii: Netflix-Doku über EDM-Star angekündigt

Netflix kündigt eine Doku über EDM-Produzenten und DJ Avicii (Tim Bergling) an. Sie ist ab dem 31. Dezember 2024 verfügbar.

Avicii gilt bis heute als einer der einflussreichsten EDM-Künstler, der das Genre mitgeprägt hat, dessen Tod im Alter von 29 bis heute verstört.

„Avicii – I’m Tim” will einen persönlichen Einblick in die Höhen und Tiefen von Berglings Leben gewähren. Unveröffentlichtes Videomaterial aus seinem Leben wird mit Aufnahmen aus Ibiza kurz vor deinem Tod ergänzt.

Die Doku beleuchtet auch den Stress und den psychischen Druck des jungen Star-DJs, der vom plötzlichen Erfolg überrascht wurde. 2016, zwei Jahre vor seinem Tod, legte Avicii eine Tour-Pause ein, die ihm nur kurzzeitig Ruhe verschaffte.

Netflix wird auch sein letztes Konzert auf Ibiza ausstrahlen. In „Avicii – My Last Show” wird sein Auftritt in Ushuaia in voller Länge zu sehen sein.

Hier erfahrt ihr mehr zu Avicii und inwiefern sein Tod die gesamte Musiklandschaft beeinflusste.