Burning Man: US-Festival braucht 20 Millionen Dollar

Das weltbekannte US-Festival Burning Man kämpft um seine Existenz. Bis Anfang 2025 hoffen die Veranstalter:innen auf Spenden von 20 Millionen US-Dollar (ca. 18 Millionen Euro), um das Budgetdefizit des Festivals auszugleichen.

Zwar werde primär daran gearbeitet, Geld von Top-Spendern zu sammeln. Mittlerweile sei man jedoch an einen Punkt gekommen, an dem sich das Team an alle wenden muss, so Burning-Man-CEO Marian Goodell. „Schenken ist ein zentraler Wert unserer Kultur, und wir brauchen eure Unterstützung. Jetzt und in der Zukunft.”

Nach der Covid-19-Pandemie stand das Burning-Man-Festival bereits einmal vor dem Aus. Durch die Unterstützung der Community und einem erfolgreichen Festivaljahr 2023 konnte das Ende aber verhindert werden. Als Non-Profit-Organisation verzichtet das Festival auf Unternehmen-Sponsoren und ist auf Spenden angewiesen.

Goodell beschreibt das Burning Man als „weltweite Kraft für das Gute”. Sie appelliert an alle, die positiv von Burning Man beeinflusst wurden, das Projekt mit einer Spende zu unterstützen.

Burning Man findet seit den 1990er Jahren im US-Bundesstaat Nevada statt. Das Festival dauert neun Tage und zieht knapp 70.000 Besucher:innen an. Kern der Veranstaltung ist das Verbrennen einer sich jährlich verändernden überdimensionalen Statue.