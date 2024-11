Vienna After Dark: Konferenz zum Wiener Nachtleben 

Vom 14. bis 16. November 2024 organisiert die Vienna Club Commission (VCC) erstmals die Konferenz Vienna After Dark, die das Wiener Nachtleben und die Clubkultur in den Mittelpunkt stellt. Mit über 25 Keynotes, Diskussionsrunden, Workshops und Networking-Events bietet die Veranstaltung eine Plattform, um die Bedeutung und Herausforderungen der Nachtkultur zu beleuchten. Internationale Perspektiven werden in Kooperation mit drei renommierten Netzwerken, die auf urbane Clubkultur spezialisiert sind, berücksichtigt: NIGHTS (NEWNet), Stadt Nach Acht aus Berlin und VibeLab aus Amsterdam.

Diskutiert werden aktuelle Fragen wie die Erwartungen junger Menschen ans Nachtleben, mentale Gesundheit oder auch Drogenpolitik. NIGHT(S)Science lädt zudem zur Einreichung wissenschaftlicher Arbeiten über Nachtkultur ein, um den Austausch von Wissen zu fördern.

Die Konferenz verteilt sich auf verschiedenste Veranstaltungsorte wie den Club U, das Stadtkino und das Künstlerhaus und verdeutlicht so die Verbindung zwischen Hochkultur und Clubkultur. Am Samstag findet das Event-Programm bei freiem Eintritt quer durch Wien statt. Unter den über 125 Sprecher:innen sind auch lokale Expert:innen wie die Awareness-Aktivistin Janet Bakalarz und der DJ und Kulturmanager Dorian Pearce, die Einblicke aus der Wiener Szene geben.

Hier geht es zum Programm.