Die Zukunft der GROOVE: Was die GROOVE-ON-Kampagne gebracht hat

Unsere GROOVE-ON-Kampagne geht nach knapp drei Monaten zu Ende. „Und?”, fragt ihr, „Hat die GROOVE nun eine Zukunft?” Unsere Antwort lautet: Jein.

Wir erklären gerne, was wir damit meinen. Die Resonanz der Kampagne war enorm. Wir haben das Gefühl, dass ihr die GROOVE nach wie vor schätzt, dass wir euch etwas geben, was kein anderes Medium erfüllt, dass ihr uns auch in Zukunft lesen wollt. Das ehrt und bestärkt uns.

Ein Wermutstropfen bleibt allerdings: Von den erhofften 500 neuen Mitgliedern haben nur knapp 200 abgeschlossen. Was bedeutet das für die Zukunft der GROOVE?

Mit den knapp 1.000 Altabonnent:innen, deren Abos wir nun in Standard-Mitgliedschaften umwandeln, können wir zwar weitermachen, wir können aber das eh schon stark geschrumpfte Redaktionsteam nicht wieder vollständig einstellen. Insofern ist das ambivalente Resultat für euch:

Die GROOVE befindet sich weiterhin im Überlebenskampf. Allen, denen die GROOVE am Herzen liegt, jede:r, die es sich leisten kann, sollte Mitglied im Verein für Technojournalismus werden, dem Träger unseres Magazins.

Hier findet ihr sämtliches Material zur Kampagne und unseren Pressespiegel.