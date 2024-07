Kamaal Williams: Weitere Frauen berichten von sexuellen Übergriffen

Vier weitere Frauen werfen dem britischen House- und Jazz-Producer Kamaal Williams sexuellen Missbrauch vor. Bereits im Mai gingen mehrere Frauen mit Anschuldigungen gegen den Musiker an die Öffentlichkeit.

Nach der Veröffentlichung der ersten Vorwürfe sollen sich mindestens 18 weitere Frauen bei Resident Advisor gemeldet haben. Ihre Anschuldigungen reichen von unangemessenem Verhalten bis hin zu sexuellen Übergriffen. Vier Frauen entschieden sich für eine öffentliche Aussage. Sie baten jedoch, Informationen wie ihren Namen sowie Zeitpunkt und Ort der mutmaßlichen Übergriffe nicht zu veröffentlichen.

Williams’ Anwalt ließ bereits im Mai verlauten, dass die „sehr schwerwiegenden Anschuldigungen unwahr sind und [Williams] in der Lage sein wird, das zu beweisen.” Zu den neuerlichen Vorwürfen gibt es zu diesem Zeitpunkt noch keine Stellungnahme.

Nach dem ersten Resident-Advisor-Artikel wurden anstehende Auftritte von Kamaal Williams in der Belgrave Music Hall in Leeds, in der Blues Kitchen in Manchester und im Central Warehouse in Bristol abgesagt.