Der britische House- und Jazz-Producer Henry G. Williams, besser bekannt als Kamaal Williams, soll drei Frauen sexuell missbraucht haben. Das geht aus einer Recherche von Anu Shukla und Annabel Ross für Resident Advisor hervor.

Die mutmaßlichen Opfer schildern darin, wie Williams sie missbraucht habe. „Ich war damals 17 und habe nicht verstanden, was das war”, wird eine Frau zitiert. Eine weitere berichtet, dass sie nach einer gemeinsamen Nacht in Williams’ Wohnung aufwachte, ohne sich an die Ereignisse erinnern zu können, und später erfuhr, dass sie gegen ihren Willen sexuell missbraucht wurde. Die dritte Frau beschreibt, wie sie in einem Hotelzimmer von Williams bedrängt und gezwungen wurde, seine Übergriffe zu erdulden, obwohl sie sich wiederholt dagegen wehrte.

Die Vorfälle sollen sich auf die Jahre 2010, 2021 und zuletzt 2023 beziehen. Williams hat sich bisher nicht zu den Anschuldigungen geäußert. Ein Vertreter von Williams weist die Vorwürfe allerdings als „unwahr” zurück und äußerte, dass Williams in der Lage sei, das auch nachzuweisen.

Kamaal Williams ist ein Londoner Produzent und Musiker. Seine Karriere begann in der Houseszene unter dem Namen Henry Wu, bevor er als Teil des Duos Yussef Kamaal bekannt wurde. Nach der Trennung des Duos setzte er seine Laufbahn erfolgreich als Solokünstler unter dem Namen Kamaal Williams fort.