SOPHIE: Posthumes Album wird veröffentlicht

Ein letztes Album der verstorbenen Experimental-Pop-Künstlerin SOPHIE soll am 27. September erscheinen. Benny Long, der Bruder der Grammy-nominierten Musikerin, arrangierte SOPHIE. Mehrere Künstler:innen aus dem Umfeld der schottischen Musikerin sind darauf vertreten.

SOPHIE hatte das Album 2021 fast fertig produziert, als sie überraschend ums Leben kam. „Als wir die ersten Schritte unternahmen, um dieses Projekt zu verwirklichen, nahmen wir deshalb Kontakt zu ihren lieben Freunden auf, mit denen sie das Album geplant hatte”, schreibt SOPHIES Familie.

Transgressive Records und Future Classics, die bereits Alben von SOPHIE veröffentlichten, arbeiten gemeinsam an der Veröffentlichung des Albums. Die erste Single „Reason Why” stellt eine Zusammenarbeit SOPHIES mit der deutschen Trans-Musikerin Kim Petras und BC Kingdom dar.

SOPHIE verband in ihrer Karriere nicht nur erfolgreich Pop- und Techno-Sound miteinander, sondern fügte ihrer Musik eine identitätspolitische Dimension hinzu, indem Sie mit binären Geschlechterrollen brach. Ihr zweites Album Oil Of Every Pearl’s Un-Insides war 2019 für einen Grammy als bestes Dance/Electronic-Album nominiert. 2021 ist SOPHIE an den Folgen eines tragischen Unfalls in Athen gestorben.