Fuse Brüssel: Jubiläums-Compilation angekündigt

Der Brüsseler Club Fuse feiert sein 30-jähriges Bestehen mit einer 30-Track-Compilation, auf der bahnbrechende Künstler:innen aus der Welt des Techno das Erbe des Clubs feiern. Die Compilation beginnt mit Jeff Mills’ „Step to Enchantment” von 1993, gefolgt von bereits veröffentlichten und neuen Tracks von Planetary Assault Systems, DVS1, Steffi, Rødhåd, Donato Dozzy und DJ Nobu.

Der Club im Stadtteil Marollen wurde 1994 eröffnet und bietet Platz für etwa 800 Feiernde. Bis heute befindet er sich in dieser Location. Das Gebäude wurde zunächst als Kino erbaut und als Cinema Blaes (1925–1933), Cinema Iris (1934–1940) und schließlich Cinema R.A.F. (1947–71) betrieben. Später eröffnete hier Le Disque Rouge, ein in der spanischen Community Brüssels beliebter Club. Thierry Coppens und Peter Decuypere übernahmen ihn und machten ihn 1994 zum Fuse.

Coppens hatte seit 1989 die Schwulenparty La Demence organisiert, die 1994 ins Fuse umzog. Schnell galt das Fuse mit seinem traditionalistischen Booking als einer der besten Clubs Europas, Resident-DJ Pierre (nicht zu verwechseln mit Wild-Pitch-Erfinder DJ Pierre) wurde vom belgischen Unterhaltungsmagazin Nightcode zum besten belgischen Resident-DJ gekürt. Im Laufe der Jahre haben Acts wie Daft Punk, Aphex Twin oder Björk im Fuse gespielt, den Sound des Clubs repräsentieren aber eher die Künstler:innen, die an der Compilation beteiligt sind.

Decuypere verließ Fuse 1997, um sich auf seine Veranstaltung I Love Techno in Gent zu konzentrieren. Ende 2007 übergab Coppens die Leitung des Fuse an Nick Ramoudt und Dominique Martens, um sich ganz auf La Demence zu fokussieren. Anfang 2020 übernahmen Steven Van Belle und Andy Walravens die Leitung des Clubs.

Fuse stand zwischen 2008 und 2014 auf der Liste der 100 besten Clubs der Welt des DJ Mag und erreichte 2010 den höchsten Platz auf Platz 21. 2023 entschieden sich die Verantwortlichen vorübergehend, das Fuse zu schließen, nachdem das Brüsseler Umweltamt aufgrund von Beschwerden eines Nachbarn angeordnet hatte, den Geräuschpegel auf 95 dB zu senken und um 2 Uhr morgens den Betrieb zu beenden. Fuse legte gegen die Entscheidung Berufung ein, die akzeptiert wurde. der Club konnte ohne Einschränkungen wieder öffnen.

Die Jubiläumscompilation, die am 31. Oktober erscheint, kann ab sofort vorbestellt werden. Eine Vorschau auf alle Tracks ist ebenfalls verfügbar.

Tracklist:

A1. Jeff Mills – Step To Enchantment

A2. The Advent – Quadrant One One Two

B1. James Ruskin – Alfa Lift

B2. Ben Sims – Light The Fuse (Firecracker Mix)

C1. Planetary Assault Systems – Catch 23

C2. Setaoc Mass – Fire in Sand

D1. Steffi – Heavy Knock

D2. Rødhad – Fever FM

E1. Rebecca Delle Piane – Sharp Taint

E2. Phara – Sorry, I Overslept

F1. Adriana Lopez – Broken

F2. Oscar Mulero – RB208

G1. DJ Nobu – SG108

G2. Donato Dozzy – Purificazione

H1. DVS1 – Escape

H2. Nihad Tule – Self Supply

I1. Altinbas – Unit 2

I2. GiGi FM – U8

I3. Border One – Resonant Shape

J1. Deniro – Esuf

J2. Kr!z – Step Into Tomorrow!

K1. Kerrie – Cyclone101

K2. Downside – Cosmos in Motion

K3. Matrixxman – Boss Loop V69

L1. Yanamaste – Swing

L2. Initial Code – Orange Sofa

M1. Stephanie Sykes – Tic Tac Hoe

M2. JakoJako – Diazed

N1. Voiski – Look In, Look Out

N2. Arthur Robert – Lightspeed

Format: Vinyl, digital

VÖ: 31.10.2024