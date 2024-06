Frankfurt: Flughafen feiert 100-jähriges Bestehen mit Dorian-Gray-DJs

Der Frankfurter Flughafen, einst Location für einen der ersten Techno-Clubs Deutschlands, feiert sein 100- jähriges Bestehen – und zwar in Zusammenarbeit mit dem Museum of Modern Electronic Music (MOMEM). Im Juli finden deshalb Open-Air-Events auf dem Flughafengelände statt. Mit dabei sind DJs, die in den frühen Achtzigern bis zum Jahr 2000 im legendären Dorian Gray aufgelegt haben.

Unter dem Motto „Frankfurt Airport – Club Heroes” spielen Techno-Veteranen wie ​​Talla 2XLC, Björn Mulik oder Ulli Brenner. Außerdem präsentiert die Frankfurter Veranstaltungsreihe „Jet Club” mehrere DJ-Sets von Trashkan, Sidney Spaeth und Milan Petrovic. Auch hier sind Besucher:innen eingeladen, auf der Terrasse des Terminal 2 zu feiern.

Das Dorian Gray war bis ins Jahr 2000 im Terminal 1 des Frankfurter Flughafens zu finden. Der Club gehörte seit seiner Eröffnung 1978 zu den beliebtesten Großraumdiskotheken in Deutschland. Resident Talla 2XLC etablierte dort in den Neunzigern seine Reihe Technoclub.