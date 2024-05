Hamburg: Roundtable zum Thema Awareness in Clubs

Das Hamburger Clubkombinat lädt zu einem Roundtable zum Thema Awareness. Am 2. Mai 2024 erfahren Veranstalter:innen und Interessierte, wie sie sich im Bezug auf Awareness aufstellen können. Los geht’s ab 18 Uhr 30 im Kulturraum Phoenix Altona. Mit dabei sind Kira Brammer, Moritz Danert, Alina Gast, moderiert wird der Abend von Navina Nicke.

Awareness-Teams sind mittlerweile zu einem wesentlichen Bestandteil des Club- und Festival-Betriebs geworden. Dabei gibt es verschiedene Optionen. Veranstalter:innen und Clubs stehen vor der Frage, ob sie ein eigenes Team aufbauen oder mit einem:r externen Dienstleister:innen zusammenarbeiten. In der Diskussion wird es auch darum gehen, ob Veranstaltungen überhaupt ohne ein Awareness-Team durchgeführt werden können und worauf man in diesem Fall achten sollte.

Der Abend ist bereits der siebte Roundtable in einer Reihe von Veranstaltungen zum Thema. Des Weiteren arbeitet das Clubkombinat an einer bundesweiten Bestandsaufnahme von Awareness-Maßnahmen und bietet eine Schulungsreihe für neun Hamburger Clubs an. Die Ergebnisse werden in einem digitalen Handbuch bereitgestellt, um Qualitätsstandards und eine allgemeine Definition von Awareness zu etablieren.

Wer bei dem Roundtable dabei sein möchte, kann sich hier kostenlos ein Ticket ordern.