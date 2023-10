Clubkombinat Hamburg: Awareness-Projekt „tba” gestartet

Der Clubkombinat Hamburg e.V. und der gemeinnützige Verein Act Aware e.V. starten ab Oktober das Projekt „tba – to be aware”. Es handelt sich um ein Bildungsangebot, das sich an neun Hamburger Clubs richtet und ein gemeinsames Verständnis von Awareness vermitteln möchte. Mit mehreren Workshops und Austauschformaten wolle man die Musiklandschaft rund um die Reeperbahn sensibilisieren – für ein stärkeres Bewusstsein für Gewalt und Diskriminierung.

Durch die Begleitung und Beratung von Expert:innen soll ein nachhaltiger Prozess angestoßen werden, um eigeninitiativ an antidiskriminierenden Maßnahmen weiterzuarbeiten. Mit vier Workshops soll den teilnehmenden Clubs außerdem ein Grundverständnis von Unterstützungsarbeit gegeben und die Basis für ein eigenes Awareness-Konzept gelegt werden.

Zum Projekt gehören neben diesem Fortbildungsangebot auch Austauschformate wie Roundtables und Netzwerktreffen sowie eine bundesweite Befragung zum Status Quo von Schutzkonzepten im Nachtleben. Folgende Locations nehmen an dem Programm teil: Edelfettwerk, MS Stubnitz, Sommersalon, Südpol, Bahnhof Pauli, Uebel&Gefährlich, Markthalle, Semtex und eeden.

Mehr Infos erhaltet ihr hier.