Distillery: Abriss des Leipziger Clubs hat begonnen

Mit der Distillery wird derzeit der wohl traditionsreichste Technoclub Ostdeutschlands abgerissen. Der Blog Sound of Leipzig (sndoflpzg) teilte ein Instagram-Reel, in dem Aufnahmen von den Bauarbeiten zu sehen sind.

„Mir ist klar, dass diese Bilder einigen das Herz zerreißen werden (sorry dafür, mir geht es ähnlich) aber ich wollte zumindest diesen historischen, wenn auch sehr traurigen & bitteren Moment, für die “#Clubkultur Nachwelt” festhalten”, heißt es in der Beschreibung. Die Mauern des Clubs werden vermutlich bis Ende dieser Woche abgetragen, so die Einschätzung eines Baggerführers.

Der neue Standort auf der Alten Messe Leipzig soll laut Sound of Leipzig Ende des dritten Quartals, Anfang des vierten Quartals dieses Jahres „vorerst im Teilbetrieb” eröffnet werden.

Im vergangenen Mai gab der Club nach mehrmaliger Aufschiebung das endgültige Ende seines Mietvertrags an der Kurt-Eisner-Straße in der Leipziger Südvorstadt bekannt. Dort war er 30 Jahre lang ansässig. Nun sollen dort Wohngebäude entstehen. Auf der großen Abschlusskundgebung am alten Standort spielten die Wighnomy Brothers.