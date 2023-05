Distillery: Termin für Abschlussparty am alten Standort bekanntgegeben

- Advertisement -

Die Distillery muss ihren Standort in der Leipziger Südvorstadt am 31. Mai 2023 aufgeben. Nach 30 Jahren in der Kurt-Eisner-Straße muss der Technoclub dem Wohnungsbau weichen.

In den nächsten Wochen läuft der Regelbetrieb weiter. Am Pfingstwochenende ist dann eine große Abschlussveranstaltung mit dem Titel „The Last Dance” geplant. Ab Freitag, dem 26. Mai, werden die Räumlichkeiten an insgesamt drei Tagen ein letztes Mal bespielt. Abgeschlossen wird das Programm mit einer Kundgebung vor dem alten Distillery-Gebäude in der Kurt-Eisner-Straße 91. Thema ist dort die Anerkennung von Leipziger Clubs als Kulturräume.

Am 26. Mai spielt unter anderem Ellen Allien, am 27. Mai legen etwa Daniel Stefanik und Albrecht Wassersleben auf. Am 29. Mai werden die Wighnomy Brothers bei der Kundgebung wieder gemeinsam auftreten. Das DJ-Duo hatte sich 2009 aufgelöst.

Um die Distillery aus der Kurt-Eisner-Straße zu verabschieden, spielen auch die Wighnomy Brothers (Foto: CR/Nachtdigital)

Der Mietvertrag für die Kurt-Eisner-Straße lief bereits Ende März 2022 aus und wurde in einem ersten Kompromiss bis Januar 2023 verlängert. Um den Umzug in der Sommerpause zu ermöglichen, einigten sich Clubbetreiber und Baufirma ein letztes Mal auf eine Frist bis Ende Mai.

Die neue Location auf der Alten Messe Leipzig konnte noch nicht wie geplant bezogen werden, die Fertigstellung verzögerte sich aufgrund von behördlichen Auflagen. Mittlerweile plant man mit Ende des Jahres als frühestem Eröffnungstermin.

