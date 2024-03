Crowd: Wuppertal bekommt einen neuen Club

Im nordrhein-westfälischen Wuppertal eröffnet mit Crowd in Kürze ein neuer Club seine Pforten. Die erste Party in den Räumlichkeiten der zum Jahreswechsel geschlossenen Mauke findet am 30. März statt. Auf dem Line-up steht unter anderem Jolani Jhones. Musikalisch stellt sich der Club breit auf: Von Bass Music über Gqom, Jersey Club und House bis hin zu Hip-Hop und R’n’B sollen diverse Genres bedient werden.

Crowd soll „nicht nur eine Venue sein, sondern eine Community”, so seine Macherinnen in einer Pressemitteilung. Im Zentrum soll das stehen, „was wirklich zählt: Menschen. Menschen auf dem Dancefloor, hinter der Bar und in der DJ-Booth.” Weiter sei man bestrebt, die lokale Szene in Wuppertal am Leben zu erhalten. Denn Wuppertal habe vor allem eins: „Viele Talente, die zu wenig Platz haben, um ihre Kreativität zu entfesseln.”

Das Team hinter dem Crowd, von links nach rechts: C.J., Nasti, Gîn und Lulu. (Foto: Katharina Schäffer)

Crowd sei zu „100 Prozent ein DIY-Projekt”, sein Team arbeite aus der Community für die Community und war bereits in sämtlichen Sparten des Nachtlebens aktiv.