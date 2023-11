Mauke: Wuppertaler Techno-Club schließt

Der Wuppertaler Techno-Club Mauke schließt für immer, wie das Team auf Instagram bekanntgab. Die letzte Veranstaltung im Club, der die Wuppertaler Szene seit 2016 mit Partys mit nationalen wie internationalen DJs bereichert hat, soll in der Silvesternacht steigen. Das 2019 gegründete Label Mauke Signature wolle man fortführen und so die gemeinsame Zeit in der Mauke in Erinnerung halten.

Die Mauke befindet sich seit 2016 in der Schloßbleiche im Wuppertaler Bezirk Elberfeld. Aufgelegt haben hier in den vergangenen Jahren unter anderem Matchy, Christopher Rau, Markus Suckut und DJ Gigola.