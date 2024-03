Tom’s Bar: Berliner Schwulenbar öffnet unter neuem Namen

Die Berliner Schwulenbar Tom’s Bar hat seit Ende Februar geschlossen – ab 22. März 2024 öffnen die Räumlichkeiten im Schöneberger Regenbogenkiez allerdings unter neuem Namen: „Boyberry” verspricht „Bar, Gloryholes und jede Menge Spaß!” Die Eröffnungsparty ist men-only.

Warum Tom’s Bar schließen musste, ist nicht bekannt. Die bisherigen Betreiber des im April 1982 als Treffpunkt für Leder-Fetischisten eröffneten Lokals gaben keine Erklärung ab. Zuletzt war Kritik an den Betreibern der Örtlichkeit lauter geworden.

Tom’s Bar zählte zu den wichtigsten schwulen Orten in Berlin. Neuer Mieter der Bar in der Motzstraße ist die Boyberry GmbH, die bereits zwei Lokale in Barcelona und Madrid betreibt.