Tapestry: 10 Tapes für Flower Rain und Frühjahrsputz

Solipsism – In A Not So Distant Future (Móatún 7)

Ich war noch nie auf (oder in?) Island, aber genau so stell’ ich es mir vor: weit und breit nur Schafe, Seen, Solipsismus. Jedenfalls keine Menschen. Und wenn, dann nur ein paar, zum Beispiel 268. So viele leben in Tálknafjörður. Das können Bayern-München-Anhänger unmöglich aussprechen, deshalb sagen wir: Es ist weit weg von der Allianz-Arena. So weit, dass man tagelang in eine Richtung gehen kann und niemanden trifft, bis man dann doch jemanden trifft (gibt’s ja gar nicht, du auch hier?), der Kassetten aufnimmt und ein Label macht und genau die Musik spielt, die man hören will, wenn man auf einer Klippe stehend in die Ferne starrt, um dann nach einigen Sekunden vollkommener Ergriffenheit zu sagen: Da merkt man erst, wie klein man ist – so als Mensch.