PAL: Wiedereröffnung an neuem Standort

Nachdem das PAL im November seine Schließung zum Jahresende bekanntgab, hat der Hamburger Club einen neuen Standort gefunden. Am Donnerstag, den 7. März, werden die neuen Räumlichkeiten am Congressplatz in unmittelbarer Nachbarschaft des Hotels Radisson Blu und nahe des Bahnhofs Dammtor eingeweiht. Die Party findet auf zwei Floors statt, es spielen unter anderem Vincent Neumann, Danya und dj fako. Das komplette Line-up sowie Tickets findet ihr hier.

„PAL ends here – but not forever!”, ließen die Betreiber:innen des Clubs verlauten, als sie seine Schließung ankündigten. Die „Ursprungsidee eines idealen Clubs” habe sich am alten Standort nahe des Fernsehturms nicht mehr verwirklichen lassen. Nun eröffnet man „im neuen Look in der Mitte des Hamburger Stadtzentrums” wieder.