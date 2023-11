PAL: Hamburger Club muss zum Jahresende schließen

Der Hamburger Club PAL muss seine Pforten in der Karolinenstraße 45 schließen. Der Club hatte dort im November 2014 seinen Betrieb aufgenommen. Den Dancefloor des Hamburger Clubs haben dieses Jahr unter anderem Ellen Allien, Cinthie, Fadi Mohem oder Efdemin bespielt.

„Aus gegebenem Anlass möchten wir euch heute darüber in Kenntnis setzen, dass sich unsere Ursprungsidee eines idealen Clubs aus verschiedenen Gründen am jetzigen Ort in Zukunft nicht mehr umsetzen lässt”, schreiben die Betreiber:innen. Sie kündigen aber an, dass es nach der letzten Party an Silvester an einem anderen Ort weitergehen soll: „PAL ends here – but not forever!”.

Neben dem PAL werden am Ende des Jahres zwei weitere Hamburger Clubs, das Fundbureau und der Waagenbau, wegen des umstrittenen Neubaus der Sternbrücke in Altona weichen müssen.