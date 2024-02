Club Heart Broken: Malugi und Marlon Hoffstadt starten gemeinsames Label

Malugi und Marlon Hoffstadt entwickeln Club Heart Broken vom Party-Kollektiv zum Label. Alle gebrochenen Herzen weihen das Label am 15. Februar mit einer Party in Berlin ein.

„Drop it Down”, die Single zum Club-Heart-Broken-Debüt, kommt von Malugi und orientiert sich am Eurodance-Sound der 90er. Weitere Veröffentlichungen sind bereits geplant. Im März erscheinen Releases von Surf 2 Glory und Marlon Hoffstadt auf dem neuen Label von Club Heart Broken.

Das Kollektiv, zu dem auch Artists wie dangerous dreaming, DCHM sowie evin und ferrari rot gehören, hat sich in den letzten Jahren als fixer Bestandteil im deutschen Nachtleben etabliert.

