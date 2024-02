„Rumble”: Skrillex, Fred again.. und Flowdan gewinnen Grammy

Für ihren Track „Rumble” sind Skrillex, Fred Again.. und der britische Rapper Flowdan mit einem Grammy ausgezeichnet worden. In der Kategorie Electronic Dance Recording setzte sich das Trio gegen andere Nominierte wie Aphex Twin, James Blake und Disclosure durch.

Fred Again.. spielte „Rumble” erstmals 2022 in seinem Boiler-Room-Set an. Anschließend entwickelte sich der Track schnell zu einem der Favoriten vieler Fans. Im Januar 2023 postete Skrillex schließlich einen 15-sekündigen Teaser von „Rumble” und kündigte seine Alben Quest for Fire und Don’t Get Too Close an.

Mit „Rumble” räumt Skrillex seinen neunten Grammy ab. Fred Again.. gewann mit seinem Album Actual Life 3 (January 1 – September 9 2022) außerdem die Auszeichnung für das beste Dance/Electronic Music Album. Für Grime-Legende Flowdan ist es der erste Grammy und gleichzeitig die erste Auszeichnung für einen britischen MC in der Geschichte der Grammys.

Die Vergabe der Grammy Awards fand 2024 zum 66. Mal in Los Angeles statt. Die Grammys zählen zu den wichtigsten US-amerikanischen Musikpreisen und sind ein weltweites Medienereignis. Alle Grammy-Gewinner:innen des Jahres findet ihr hier im Überblick.