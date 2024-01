R-Label Group: Kobosil stellt Label ein

Der Berliner DJ und Produzent Kobosil kündigt das Ende von R-Label Group an. Nachdem im Juli das zehnjährige Bestehen des Labels mit einer Reihe von Partys, unter anderem im Berliner Velodrom, gefeiert wurde, wurde der Betrieb zum Jahreswechsel nun eingestellt.

In einem Instagram Post zeigt sich Kobosil mit gesenktem Kopf vor einem Hintergrund, der an eine Beerdigung erinnert. In einem Bilderrahmen ist ein schwarzes T-Shirt mit dem Logo zu sehen, davor liegen Blumen und es wurden Grabkerzen aufgestellt. Eine Begründung gibt Kobosil nicht. „Wir hören auf einem wunderschönen Höhepunkt auf und werden niemals die vielen Momente, die wir geteilt haben, vergessen”, erklärt Kobosil dazu.

Einen kleinen Hinweis gab es schon am 11.12.23 in der offiziellen Telegram-Gruppe des DJs. Hier wurde R009 von Ueberrest als die letzte Vinyl-Veröffentlichung von R-Label-Group angekündigt.

R- Label Group wurde 2013 von Kobosil in Berlin gegründet und hatte im vergangenen Jahrzehnt großen Einfluß in der Technoszene. Zusammen mit eigenen Veröffentlichungen erschienen dort Platten von Rikhter, Parallx oder In Verruf. Düsteren, industriallastigen Techno verband das Label mit unerwarteten Kollaborationen, auch mit Artists aus anderen Genres, mit Ufo361 etwa oder Rosa Anschütz.

„Ich sehe das [Label] als Liebhaberprojekt, mit dem ich nicht unbedingt viele, dafür aber die richtigen Leute erreichen möchte, um sie auf neue, aufregende Musik vielversprechender Talente aufmerksam zu machen”, erklärte Kobosil 2016 der GROOVE. Ebenso veranstaltete die R-Label Group Events in ganz Europa und sorgte somit für eine starke Etablierung und Vernetzung.

Warum es nun letztlich zu der Entscheidung kam, bleibt ein Geheimnis. Es kursieren allerdings Vermutungen, dass Kobosils Fashion Label 44 Label Group noch mehr in den Vordergrund rücken soll. Möglich ist auch, dass Kobosil sich mehr auf sein neuestes Projekt konzentrieren will, das er im Oktober ankündigte. Tote Sonne lautet der Name von Booking-Agentur und Label, das er mit Klangkuenstler ins Leben gerufen hat, von der auch Aiden und Somewhen vertreten werden.