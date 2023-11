Astra Stube und Co: Hamburger Clubs vor dem Aus gerettet

Noch vor Kurzem standen die unter der Sternbrücke ansässigen Hamburger Clubs vor dem Aus. Grund dafür war der geplante Abriss der baufälligen Eisenbahnbrücke, die die Clubs beherbergt hatte, im kommenden Februar. Nun wurde bekanntgegeben, dass die Clubs Fundbureau, Waagenbau, Beat Boutique und Astra Stube neue Standorte gefunden haben.

Ursprünglich war geplant, dass das Fundbureau zusammen mit den anderen drei Clubs in das geplante Clubhaus an der Stresemannstraße umzieht, doch das Projekt verzögert sich seit Jahren, was Demonstrationen und weitere Aktionen zur Folge hatte.

Nun wurde bekannt, dass das Fundbureau schon im ersten Quartal 2024 in ein unterirdisches Gewölbe bei den Deichtorhallen ziehen wird, das der Stadt gehört. Die Räume stehen allerdings nur vorläufig zur Verfügung, in einigen Monaten muss man im Kellerkomplex nochmal umziehen. Die Miete sei zudem etwa doppelt so hoch wie bisher, Fundbureau-Chefin Ute Daxl zeigte sich mit der 300 Quadratmeter großen Location dennoch zufrieden. Auch für die anderen betroffenen Clubs wurden neue Standorte gefunden, die demnächst publik werden sollen.

Die Sternbrücken-Clubs leisten seit ihrer Gründung einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Vielfalt der Hafenstadt. So existiert das Fundbureau bereits seit 26 Jahren und gilt schon lange als feste Institution in der Hamburger Clubszene.